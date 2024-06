di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 16.6.2024.

Sul sostegno più di 100 mila posti per utilizzazioni e per assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Dopo gli esiti della mobilità dei docenti e i posti residuati in organico dell’autonomia, si stanno lavorando gli organici di fatto e i posti in deroga sul sostegno. Entro la prima metà del mese di luglio, le scuole avranno il dato dei posti assegnati in organico di fatto e i posti in deroga del sostegno. Si calcola che in tutta Italia ci saranno più di 100 mila posti in deroga di sostegno ovvero quasi il 100% dei posti di sostegno in organico dell’autonomia.

In Calabria circa novemila posti di sostegno

Per le varie procedure che si avranno in mobilità annuale, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, per la procedura delle supplenze annuali da GaE e da GPS, ci saranno disponibili circa novemila posti di sostegno, quasi 3000 saranno su Cosenza e 2800 saranno su Reggio Calabria. Altri 3000 sono distribuiti tra Catanzaro, Vibo e Crotone. Questo organico che sarà disponibile per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sarà annunciato nella seconda metà di luglio.

In Sicilia circa quindicimila posti di sostegno

Per la provincia di Palermo sono previsti 4200 posti di sostegno in deroga e per la provincia di Catania 3600. Messina e Trapani con 1700 posti in deroga per singola provincia, mentre Enna, Agrigento e Caltanissetta hanno un totale di 1500 posti in deroga per il sostegno, altri 1800 posti vengono previsti tra Siracusa (1200) e Ragusa (600).

Assegnazione provvisoria su sostegno

I titolari su sostegno che non sono in regime di vincolo, ma che comunque sono in condizione di presentare domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale, potranno chiedere i posti di sostegno in deroga oltre ai posti di sostegno dell’organico dell’autonomia. I docenti titolari su posto comune, possono fare domanda di assegnazione provvisoria indicando anche la tipologia di posto sostegno che sarà trattata in subordine alla tipologia di posto di titolarità.

