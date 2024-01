Ansa, , 16.1.2024.

A Cosenza aggressione avvenuta nel liceo scientifico ‘Scorza’.

Il padre di una studentessa ha aggredito e preso a schiaffi a Cosenza il dirigente scolastico del Liceo scientifico Scorza, Aldo Trecroci.

Secondo quanto si è potuto apprendere il genitore si è recato nella scuola della figlia per discutere con Trecroci, che ricopre anche la carica di consigliere comunale, della destinazione della studentessa nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro.

Al termine del colloquio, l’uomo ha colpito il dirigente scolastico con uno schiaffo facendolo finire a terra.

Il dirigente si è prima recato in ospedale per farsi refertare e, successivamente, è andato in Questura per sporgere denuncia.

