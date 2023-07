di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 14.7.2023.

In queste ore è stata firmata la parte normativa del CCNL 2019/2021 tra l’Aran e le organizzazioni sindacali, tranne la Uil che sembrerebbe non orientata alla sottoscrizione (da confermare). Ci sarebbero alcune sostanziali novità. Dalle indiscrezioni trapelate, mancano davvero poche ore alla firma, con una contrattazione che ormai si protrae da molti mesi, soprattutto per la complessità di unire nello stesso contratto un comparto che include scuola, università, ricerca e afam. Per quanto riguarda il settore scuola, sembra confermato che non vi è traccia di alcuna innovazione nelle sanzioni disciplinari, pertanto resta in vigore quanto previsto dal vecchio contratto, ossia che i dirigenti scolastici non possono sospendere dal servizio i docenti.

Tra le novità più importanti c’è finalmente il riconoscimento dei tre giorni di permesso retribuito per motivi personali anche per i docenti a tempo determinato. Con questo contratto viene inoltre confermato che la formazione è in orario di servizio. Non ci saranno più dubbi, qualsiasi iniziativa di formazione obbligatoria va inclusa nelle 40h di attività collegiali, così come i GLO dovranno ricadere nelle 40h dei consigli di classe.

Si darà la possibilità di tenere le riunioni degli organi collegiali non deliberanti anche a distanza. Questa opportunità verrà estesa anche alle ore di programmazione della scuola primaria.

Sono aumentati del 10% tutti i compensi accessori. Quindi le ore dei corsi di recupero saranno pagate a 55€ , le ore frontali a 38,5€ e le ore funzionali a 19,25€.

Nei prossimi giorni faremo ulteriori approfondimenti.

