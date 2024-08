Informazione scuola, 10.8.2024.

Pensioni, ecco l’aumento di 327 euro, ma non riguarda tutti i pensionati, ma solo chi deve avere ancora il residuo della quattordicesima.



Pensioni INPS settembre 2024

Aumento pensione settembre 2024 di oltre 327 euro – Il bonus da 327 euro, altrimenti nota come quattordicesima spetta ancora a diversi pensionati.

Il cedolino INPS della pensione di settembre 2024 sarà più pesante, ma solo per quei pensionati che nei mesi precedenti non hanno ricevuto la maggiorazione.

Molti pensionati dovranno tuttavia aspettare dicembre 2024 anche se riceveranno un importo inferiore, proporzionato ai mesi di maturazione dei requisiti.

Vediamo nel dettaglio come funziona e cosa considerare per ottenere l’importo massimo previsto.

Quattordicesima settembre 2024

Per ricevere la quattordicesima a settembre è necessario soddisfare tre requisiti: essere titolari di pensione, aver compiuto 64 anni e avere un reddito inferiore a due volte il trattamento minimo.

Chi li possiede al 1 luglio riceve il bonus con la pensione di agosto 2024, altrimenti deve attendere dicembre 2024.

Aumento pensioni settembre 2024 di oltre 327 euro

Maturare i requisiti dopo l’1 agosto comporta infatti l’erogazione posticipata a dicembre e un importo ridotto, calcolato in base ai mesi di maturazione secondo la formula: Importo quattordicesima/12 x Mesi di requisiti.

Ad esempio, chi compie 64 anni a settembre avrà diritto solo a 4/12 dell’importo pieno. Quest’ultimo varia in base alla gestione pensionistica: nella pubblica è di circa 327 euro, nella privata e Enpals di circa 272 euro per chi ha almeno 25 anni di contributi.

Vediamo alcuni casi specifici: un pensionato pubblico che matura i requisiti a dicembre riceverà proprio 327 euro; chi diventa pensionato ad agosto nella gestione privata prenderà 272 euro per i cinque mesi. Occorre dunque premurarsi di acquisire tutti i requisiti entro luglio per massimizzare l’importo.

La quattordicesima mensilità è quindi importante per integrare il budget pensionistico annuale, ma i suoi criteri di erogazione vanno considerati attentamente onde evitare di lasciarsi sfuggire una parte della somma spettante. Con un po’ di previdenza si riesce ad ottenere il bonus nella sua totalità.

.

.

.

.

.

.

Pensionati, confermato l’aumento INPS di settembre 2024 di oltre 327 euro ultima modifica: da