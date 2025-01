Pensione, assegno più basso per chi esce nel 2025

di

Cambiano i coefficienti di trasformazione e diminuisce l’importo della pensione

per chi esce a partire dal 1° gennaio 2025. Vediamo cosa cambia e perchè.

Andare in pensione nel 2025 significa avere un importo dell’assegno mensile più basso. A parità di contributi versati e in presenza dello stesso montante contributivo, un lavoratore che è andato in pensione il 1° dicembre 2024 riceverà un assegno più alto rispetto a uno che ci è andato il 1° gennaio 2025.

Dal 1° gennaio, infatti, sono cambiati, diminuendo, i coefficienti di trasformazione da applicare al montante contributivo per calcolare l’assegno previdenziale spettante. Quello che va sottolineato è che in questo caso la novità non è legata e decisioni del Governo o a misure previste nella Legge di Bilancio, si tratta, semplicemente, dell’aggiornamento biennale che subiscono i coefficienti di trasformazione.

Cambiano i coefficienti di trasformazione e la pensione è più bassa

I nuovi coefficienti di trasformazione, che resteranno in vigore dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, hanno subito una revisione sfavorevole a causa dell’aumento della speranza di vita. La variazione porta a una riduzione dei nuovi assegni di circa il 2% rispetto all’anno passato.

Ad aggiornare i coefficienti di trasformazione è stato il decreto del Ministero del Lavoro 436 del 2024: per calcolare l’importo della pensione, così come previsto dalla normativa, bisogna applicare il coefficiente di trasformazione legato all’età al montante contributivo (ovvero i soldi accumulati versando contributi): l’importo della pensione si ottiene moltiplicando il montante al coefficiente riferito all’età di uscita. Più è alta l’età in cui il lavoratore va in pensione e più favorevole è il coefficiente di trasformazione.

Nella seguente tabella vediamo come cambiano i coefficienti di trasformazione nel prossimo biennio, rispetto a quello passato.

ETA’ COEFFICIENTE 2023/2024 COEFFICIENTE 2025/2026 57 4,270% 4,204% 58 4,378% 4,308% 59 4,493% 4,419% 60 4,615% 4,536% 61 4,744% 4,661% 62 4,882% 4,795% 63 5,028% 4,936% 64 5,184% 5,088% 65 5,352% 5,250% 66 5,531% 5,423% 67 5,723% 5,608% 68 5,931% 5,808% 69 6,154% 6,024% 70 6,395% 6,258% 71 6,655% 6,510%

Qualche esempio pratico

Per comprendere la portata del cambiamento facciamo un esempio pratico di pensione a 67 anni per un lavoratore con retribuzione annua lorda di 30.000 euro che ha lavorato per 20 anni e accede alla pensione di vecchiaia. Per ogni anno lavorato il montante contributivo si arricchisce di 9.900 euro (il 33% di 30.000 euro). Nei 20 anni di lavoro, quindi, il montante contributivo è di 198.000 euro.

Se il lavoratore è andato in pensione il 1° dicembre 2024 applica al montante contributivo il coefficiente 5,723% e ottiene una pensione annua di 11.331, pari a una pensione mensile lorda di 871 euro circa. Se lo stesso lavoratore, con medesimo montante contributivo, è andato in pensione il 1° gennaio 2025 applica al montante il nuovo coefficiente di trasformazione pari a 5,608% che restituisce una pensione annua di 11.103 euro pari a una pensione mensile lorda di 854 euro. La perdita, in questo caso è di 16 euro al mese e di 208 euro l’anno.

