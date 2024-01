di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 24.1.2024.

Il 17 ottobre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del 18 luglio 2023 del Ministero dell’Economia, in accordo con il Ministero del Lavoro, che ufficializza i requisiti di accesso alla pensione per gli anni 2025-26.

Tutto invariato

I criteri di accesso alla pensione rimarranno invariati rispetto agli attuali fino a tutto il 2026. Gli adeguamenti in peggio dei requisiti per andare in pensione non sono effettuati in caso di riduzione della speranza di vita.

Quello che è successo in Italia. Nel nostro paese la speranza di vita dei 65enni è scesa di sette mesi negli ultimi anni – un chiaro effetto del Covid.

Pensioni, fino al 2026 i requisiti saranno invariati

