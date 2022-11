di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 29.11.2022.

Per avere certezze su come sarà Opzione donna, la possibilità di andare in pensione che viene riservata al genere femminile con ricalcolo dell’assegno solo contributivo, bisognerà aspettare la versione definitiva della legge di Bilancio.

Versioni discordanti

Questo perché in questi giorni stanno circolando due versioni discordanti. Secondo Stampa e Repubblica, potrebbero andare in pensione le donne di età compresa tra i 58 ed i 60 anni (dipende dal numero dei figli) che contemporaneamente abbiano anche una delle tre seguenti condizioni:

caregiver familiari (coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);

invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.

La versione viene smentita dal Sole 24 Ore.

Cosa è successo?

Molto semplicemente ci sono molte bozze dei provvedimenti che fanno parte della legge finanziaria. Fino a quando non ci sarà una versione definitiva di questo provvedimento è inutile leggere quello che apparirà su giornali e altri mezzi di informazione.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pensioni scuola, come sarà Opzione donna?

ultima modifica: da