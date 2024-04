✅ (28:55) al posto della mad ci saranno gli interpelli. Ma non è ancora chiaro cosa quali saranno i criteri di selezione, saranno trasparenti? Con le mad è successo di tutto.

✅ (31:55) Per quanto riguarda le assunzioni da I fascia GPS su sostegno, che cosa vuol dire “assunzione per posti residui dal concorso”? Cioè, verranno assunti a scorrimento della I fascia?

✅ (33:25) per poter accedere ad un corso abilitante, pur avendo svolto ben più di 3 anni di insegnamento, è indispensabile essere vincitori di concorso?

✅ (34:45) Contemporanea iscrizione. Anno Accademico 2022/23 mi sono iscritto corso Clil e TFAperc. abbreviato. La carriera del Clil l’ho già chiusa a gennaio 2024. Posso iscrivermi al Percorso abilitante 30 CFU

✅ (35:35) Noi precari triennalisti non siamo figli di un Dio minore! perchè chi ha già un posto di lavoro fisso può abilitarsi e chi non l’ha invece no?

✅ (38:00) i percorsi da 30 cfu per noi triennalisti quando saranno attivati, ci potremo iscrivere con riserva in prima fascia o sarebbe meglio iscriversi sia in prima che seconda fascia?

✅ (38:50) Al 18 aprile, come si può ormai sperare che i percorsi da 60 CFU possano terminare per questa estate? Già solo il tirocinio diretto slitta per forza a settembre, essendo l’anno scolastico terminato

✅ (40:30) Posso iscrivermi in seconda fascia sostegno visto che con l’anno in corso ad oggi faccio tre annualita’?

✅ (41:35) ma se i percorsi abilitanti non sono ancora partiti, come fa la gente a terminare il tutto a luglio e sciogliere la riserva?

✅ (42:40) ho l abilitazione ab25,con concorso ordinario 1991, ho diritto al bonus dei 24 punti, e dove dovrei inserirlo, xche in quest aggiornamento già mi viene riportato

✅ (44:40) io ho fatto 14 giorni di supplenza. Devo dichiararli in gps, anche se non sono sufficienti ad avere i 2 punti?

✅ (45:00) A proposito di Circolare del 5 febbraio. Avete notizie di università che attiveranno corso abilitante per la CdC B019 (Laboratorio di servizi di accoglienza)?

✅ (45:30) per quanto riguarda il tfa estero, ci sono novità? veniamo inseriti in prima fascia?

✅ (47:20) ma avere i 30 cfu cioè i tre anni non varrà più? ossia dovremo avere 60 cfu conseguito con percorso di abilitazione

✅ (48:25) Tfa esteri andranno in coda?

✅ (48:45) È lecito sperare ancora nell’attivazione dei corsi abilitanti per i precari?

✅ (51:25) Il 5 aprile ho raggiunto i 166 gg di servizio su sostegno da GPS incrociate. Potrò fare valere i 12 punti sulla mia cdc B019?

✅ (52:35) Tfa esteri possono inserirsi nella finestra di luglio?

✅ (53:10) I titoli pontifici equivalgono a titoli conseguiti all’estero? Un titolo equivalente ad una laurea magistrale ancora non arrivato, si può inserire con riserva?

✅ (55:25) Un ITP servizi sociali può partecipare al TFA senza sostenere la preselettiva?

✅ (56:15) ci saranno le mini call e le call veloce?

✅ (57:40) neolaureati e percorsi abilitanti. Meglio il percorso da 60? Sarà possibile per questa categoria iscriversi?

Avvio dei percorsi

Entro il 31 dicembre l’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca) avrebbe dovuto esprimere il proprio parere motivato in merito ai requisiti e alle proposte avanzate dagli atenei e dalle istituzioni AFAM al fine di attivare i percorsi abilitanti di 30, 36 e 60 CFU per i docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado.

Fase transitoria

In sede di prima applicazione, i percorsi di formazione dovevano terminarsi, entrano il 31 maggio 2024. considerato che il Ministro dell’Istruzione e del Merito avrebbe comunicato al Ministero dell’università e della ricerca il fabbisogno di personale da abilitare secondo le relative classi di concorso, avviando l’offerta formativa dei trenta CFU in sede di prima applicazione, in modo da completare tutto il percorso entro il 28 febbraio 2024.

Iscrizione con riserva in GPS prima fascia

Considerato che la bozza dell’O.M. prevede, la possibilità di iscriversi in prima fascia con riserva da sciogliere entro il 30 giugno, qualora fossero stati rispettati i tempi previsti dal DPCM, i docenti interessati avrebbero potuto iscriversi in GPS; mentre secondo quando si prospetta adesso se riusciranno a conseguire il CFU necessari e l’abilitazione, potranno iscriversi negli elenchi aggiuntivi per l’anno scolastico 2025/2026 e accedere in prima fascia nel successivo biennio 2026/2028.

Titoli conseguiti all’estero

I candidati che hanno conseguito l’abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all’estero e sono sprovvisti del riconoscimento, nella domanda dovranno dichiarare di aver richiesto il riconoscimento del titolo. I suddetti candidati saranno inseriti con riserva a pettine e non più in coda in prima fascia e avranno diritto alla stipula del contratto a tempo determinato con la clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.