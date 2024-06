Percorsi abilitanti da 30 CFU: il servizio vale

Obiettivo scuola, 6.6.2024.

GPS, chiarimento Ministeriale: valutabile il servizio svolto durante lo svolgimento dei corsi abilitanti da 30 CFU.

Viene finalmente dissipato uno dei dubbi più importanti in merito all’aggiornamento delle GPS.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha risposto per le vie brevi alla richiesta di chiarimento riguardo il servizio svolto durante il percorso abilitante da 30 CFU.

Pertanto, si legge in una nota del sindacato, il servizio va inserito nelle GPS di interesse (ovviamente ciò vale anche per le altre graduatorie laddove viene valutato come specifico, vedi sostegno di stesso grado o aspecifico).

SPIEGAZIONE

Il dubbio derivava dalla circostanza che le note alla tabella titoli prevedono che:

Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.

Tuttavia, diversamente da altri tipi di percorsi (quali le SSIS, il TFA 2012 e 2014 e COBASLID), le tabelle titoli non specificano, per i nuovi percorsi abilitanti, che una parte del punteggio bonus viene attribuito per la durata del percorso abilitativo.

Per fare un esempio concreto:

Per le SSIS viene previsto un punteggio addizionale di 54 punti ma viene specificato (di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato). Analogamente, per il TFA (2012 e 2014) viene previsto un punteggio addizionale di 42 punti ma viene specificato (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

Nei suddetti casi (e negli altri casi in cui viene data la suddetta specifica) quindi il servizio prestato durante il percorso di abilitazione non può essere dichiarato.

Viceversa, la suddetta specificazione invece manca nel caso dei nuovi percorsi abilitanti, circostanza che aveva portato finora a dubbi interpretativi, adesso risolti in senso positivo.

