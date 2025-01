I percorsi previsti per l’anno accademico 2024/25. SPECIALE con Raffaella Soldà (Gilda degli Insegnanti.).

Nella mattinata del 24 gennaio i sindacati sono stati convocati al Ministero per quanto riguarda i percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU per l’anno accademico 2024/25 secondo ciclo del DPCM 4 agosto 2023.

Al termine di tale informativa ci si aspetta che vengano forniti i numeri per classe di concorso e le classi di concorso attivate.

Per spiegare le novità previste alle 14,30 nuova puntata di Question Time su Orizzonte Scuola TV (in onda su Facebook e YouTube). In collegamento con il giornalista di Orizzonte Scuola, Andrea Carlino, ci sarà Raffaella Soldà, rappresentante del sindacato Gilda degli Insegnanti.

I percorsi previsti per l’anno accademico 2024/25

Nella nota MUR del 14 maggio 2024 il Ministero aveva previsto questi percorsi



Percorsi abilitanti, informativa al Ministero. Le novità

