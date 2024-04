di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 24.4.2024. Come avviene la selezione dei docenti in caso di domande superiori ai posti autorizzati.

Il decreto 621 del 22 aprile 2024, autorizza i percorsi di formazione iniziale e abilitazione. In caso di domande superiori ai posti autorizzati, è istituita una graduatoria di merito basata sui titoli dei candidati. Se due candidati hanno lo stesso punteggio, è preferito il più giovane.

Graduatoria di merito

Per l’accesso al percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, la domanda relativa alla classe di concorso interessata può essere presentata in una sola istituzione. Ai fini della stesura della graduatoria di merito, saranno presi in considerazione i titoli di accesso e per ognuno dei quali sarà attribuito il relativo punteggio secondo quando espresso nell’allegato B

Titoli d’accesso e punteggi

I titoli d’accesso alla specifica classe di concorso previsti sono: diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale diploma accademico di vecchio ordinamento (purché in possesso del titolo di scuola secondaria superiore), diploma accademico di secondo livello, diploma di scuola superiore (per gli ITP) . Per il possesso del titolo d’accesso alla specifica classe di concorso è attribuito:

punti 1 per ogni votazione superiore a 95/100,

punti 2 per la lode

Qualora il punteggio riportato nel titolo non fosse espresso in centesimi, è necessario riportarlo a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

Punteggio media ponderata

Il punteggio previsto per la media ponderata conseguita negli esami del corso di studi a ciclo unico e nel corso di laurea magistrale si riferisce:

punti 1 per ogni votazione media ponderata superiore a 25/30, fino a un massimo di 5 punti

Il risultato della media ponderata è arrotondato al valore superiore se il decimale è pari o superiore a 0,5.

Ulteriori titoli

Il possesso di ulteriori titoli di studio diversi dal titolo di accesso o da quello utilizzato per conseguire il titolo di accesso fino a un massimo di 5 punti dato da:

punti 2 per ciascuno dei seguenti titoli: laurea triennale o diploma accademico di primo livello;

punti 3 per ciascuno dei seguenti titoli: Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello

Master, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca

Il possesso di master universitari e accademici fino a un massimo di due prevede:

punti 1 per ciascun master

Il possesso del diploma di specializzazione e di perfezionamento conseguito presso l’Accademica Nazionale di Santa Cecilia prevede:

punti 2 per diploma fini a un massimo di punti 4

Il possesso del titolo di dottorato di ricerca prevede:

punti 3 per ogni titolo fino a un massimo di due

Certificazioni linguistiche

Il possesso di certificazione linguistica di livello almeno C1, conseguito esclusivamente presso gli enti certificatori riconosciuti dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, ai sensi del decreto N° 3889 del 7 marzo 2012 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università, prevede:

punti 0,5 per il livello C1

punti 1 per il livello C2

Per ciascuna lingua straniera viene valutato un solo titolo fino a un massima di 2 punti complessivi

Servizio

Per servizio prestato nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione nella specifica classe di concorso e posti di sostegno del medesimo grado e nell’ambito dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale è previsto:

1 punto per ciascun anno di servizio nella classe di concorso non specifica

2 punti per ciascun anno di servizio nella classe di concorso specifica

fino a un massimo di 6 punti.

