30 ore ​di attività di formazione on line e in modalità asincrona da svolgersi al di fuori dell’orario di insegnamento. La durata è la medesima sia per i docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Successivamente il docente dovrà cliccare sul pulsante “Candidati” in corrispondenza del titolo. Si aprirà una modale in cui sarà necessario cliccare prima “Conferma” per flaggare la dichiarazione sul possesso dei requisiti e, successivamente, su “Candidati” per ultimare la richiesta di iscrizione. La conferma di iscrizione sarà successivamente resa visibile sulla piattaforma dopo le verifiche amministrative.

Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le modalità ivi previste.