Piano Estate, ecco l’avviso per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25

Apriranno alle ore 15 di domani, 22 aprile, le funzioni per inoltrare le istanze per l’adesione al Piano Estate, riferito all’anno scolastico in corso e al prossimo.

Come abbiamo già anticipato, si tratta dello stanziamento di 400 milioni di euro, finalizzato alla promozione di azioni per il potenziamento delle competenze, per l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni.

L’avviso pubblicato dal MIM il 19 aprile prevede che le scuole interessate presentino domanda telematicamente attraverso la piattaforma SIF2127 appositamente predisposta. Il termine ultimo è fissato alle ore 18.00 del giorno 24 maggio 2024.

I destinatari dell’avviso sono le studentesse e gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado iscritti agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025.

Saranno autorizzate proposte progettuali nelle percentuali di assegnazione delle risorse previste dalla Programmazione 2021-2027 e, quindi, nel limite di:

euro 131 milioni per l’area territoriale delle regioni “Più sviluppate”;

euro 32 milioni per l’area territoriale delle regioni “In transizione”;

euro 237 milioni per l’area territoriale delle regioni “Meno sviluppate.

Il massimale di spesa disponibile per ciascuna istituzione scolastica è stato determinato sulla base del numero di studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado iscritti, come risultanti al sistema informativo SIDI:

sino a 200 studenti: euro 16.200,00;

da 201 e sino a 800 studenti: euro 52.000,00;

più di 800 studenti: euro 80.000,00.

Saranno autorizzate proposte progettuali nel limite massimo delle risorse disponibili. Ciascuna scuola ammessa a candidarsi all’avviso può consultare il proprio massimale di spesa all’interno del nuovo sistema informativo SIF2127.

