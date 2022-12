Ecco come si pagheranno docenti ed esperti esterni – PDF.

Il Ministero ha pubblicato le linee guida relative alle azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e della digitalizzazione degli istituti rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (missione 4 Istruzione e Ricerca):

Il quadro normativo di riferimento è:

Il Decreto del Ministro dell’istruzione, 14 giugno 2022, n. 161: adotta lo strumento di programmazione di tale investimento, previsto anche quale milestone europea del PNRR, il “Piano Scuola 4.0”;

il Decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, distribuisce le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0 e fornisce le istruzioni operative per definire le modalità di progettazione, al fine

dell’assegnazione dei fondi;

le Circolari del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato – PNRR

Come si legge nelle linee guida, il personale scolastico che può percepire compensi, a valere sulle risorse del PNRR nell’ambito delle attività tecnico-operative indicate, deve:

essere individuato dalle scuole, soggetti attuatori degli interventi, attraverso procedure selettive comparative pubbliche;

essere in possesso delle necessarie competenze per l’espletamento di funzioni aggiuntive;

svolgere le attività al di fuori dell’orario di servizio;

realizzare unicamente le attività connesse al progetto ed essenziali alla sua realizzazione, funzionalmente vincolate all’effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo

progetto.

In caso di incarichi aggiuntivi da conferire al personale interno individuato, gli stessi potranno essere conferiti nel rispetto puntuale della parte normativa dei CCNL vigenti di riferimento per ciascuna figura operante nella scuola.

Istruzioni operative Scuola 4.0

Istruzioni operative Azioni dispersione

Il cronoprogramma

Nel cronoprogramma presente, si va da febbraio 2023 con la sottoscrizione dell’accordo di concessione per il finanziamento delle attività, l’indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) e l’assunzione in bilancio del finanziamento, fino all’anno scolastico 2024/2025con l’entrata in funzione e l’utilizzo didattico di nuovi ambienti e laboratori.

I percorsi formativi

Next Generation Classrooms

Questo modulo, della durata di 8 ore online in modalità asincrona, si rivolge al personale scolastico di tutte le istituzioni scolastiche. Il percorso supporta le scuole del I e II ciclo nella progettazione e realizzazione di ambienti fisici e digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo.

La trasformazione fisica e virtuale delle Next Generation Classrooms deve essere accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di apprendimento e insegnamento che necessariamente richiedono formazione, sperimentazione, validazione.

Next Generation Labs

Questo modulo, della durata di 8 ore online in modalità asincrona, si rivolge in primo luogo ai dirigenti scolastici, al loro staff, ai docenti e al personale tecnico e amministrativo delle scuole secondarie di 2° grado.

Il percorso supporta le scuole nella progettazione di Labs per le professioni digitali del futuro e nella definizione di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l’apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola (tra questi: robotica e automazione, IA-intelligenza artificiale, cloud computing, IoT- internet delle cose, cybersicurezza, making, modellazione e stampa 3D/4D, creazione di prodotti e servizi digitali, creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale e aumentata, comunicazione digitale, elaborazione, analisi e studio dei big data, economia digitale, e-commerce e blockchain).

Particolare rilevanza è data alla dimensione esperienziale dei new labs che richiede sia una diversa organizzazione che specifici approcci metodologici e didattici oltre che valutativi.

Il percorso di accompagnamento e supporto personalizzato

Ogni singola scuola può inoltre richiedere un percorso di accompagnamento personalizzato di 20 ore online in modalità sincrona in base alle proprie specifiche necessità e/o obiettivi. Il percorso di accompagnamento, a partire dalla precisa mappatura dei bisogni e della progettualità che si intende realizzare, mette in campo esperti con diverse specializzazioni che supportano i gruppi di lavoro delle scuole.

Le scuole interessate possono così ricevere una vera e propria consulenza ad hoc in modo da co-progettare, con l’aiuto degli esperti, i propri progetti innovativi.

Il progetto Next Generation Schools

Per gli istituti scolastici interessati, sono disponibili i percorsi formativi Next Generation Classrooms e Next Generation Labs e il percorso di accompagnamento e supporto personalizzato Accompagnamento, co-progettazione e consulenza personalizzata per gli spazi della scuola nell’ambito del progetto Next Generation Schools in collaborazione con Casco Learning.

Il percorso si rivolge in primo luogo ai dirigenti scolastici, al loro staff, ai docenti e al personale tecnico e amministrativo chiamati a progettare e realizzare in ogni singola scuola gli interventi connessi al PNRR, (Investimento 3.2: Scuola 4.0 – scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori, Framework Next Generation Classrooms (tutte le istituzioni scolastiche) & Framework Next Generation Labs (solo scuole secondarie di Secondo Grado).

Il team multidisciplinare di formatori e consulenti è composto da Aluisi Tosolini, Alessandro Catellani, Daniele Khalousi, Marcello Scaravella, Federico Dibennardo, Michelle Mazzotti, Stefano Manici, Stefania Mazza, Carlotta Pizzi e Enrico Carosio.

La scuola può richiedere il percorso completo o i singoli moduli al link sottostante.

.

.

.

.

.

.

.

Pnrr, il Ministero pubblica linee guida e cronoprogramma ultima modifica: da