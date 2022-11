La Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione ricorda la possibilità, per chi ha sottoscritto un contratto minimo di sessanta giorni, di attivare una casella di posta istituzionale “@posta.istruzione.it”. Viene sottolineato che, al fine di razionalizzare le risorse e di contenere la spesa pubblica, la casella di posta istituzionale deve essere richiesta e mantenuta attiva solo quando strettamente necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Il Ministero sottolinea che, per tutti i servizi del portale ministeriale, non è indispensabile avere una casella istituzionale “@posta.istruzione.it”, ma è sufficiente avere un indirizzo email personale ed eventualmente un indirizzo PEC, registrati sulla propria area riservata. In tal caso le comunicazioni istituzionali, e le eventuali convocazioni da parte delle istituzioni scolastiche, saranno inviate a tali indirizzi.

Pertanto, la Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione invita il personale docente, educativo, tecnico e ausiliario, a richiedere la casella di posta ministeriale solo quando strettamente necessario e a revocarla non appena cessi l’esigenza di utilizzarla.