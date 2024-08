Presa di servizio il due settembre: chi è obbligato

di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, 28.8.2024.

Ogni anno gli insegnanti discutono attorno alla presa di servizio che dovrebbe avvenire il primo settembre, che quest’anno è di domenica e quindi dovrà avvenire il primo giorno utile cioè il 2 settembre. Come spesso accade circolano le opinioni più disparate, quasi mai supportate dalla normativa. Ma chi è veramente obbligato ad essere presente a scuola il 2 settembre alle ore 8.00?

Generalmente le scuole proprio il giorno della presa di servizio fissano il collegio docenti, di inizio anno scolastico. Non tutti però sono obbligati ad essere a scuola il due settembre. Vediamo di fare le opportune distinzioni.

Sono obbligati a prendere servizio il 2 settembre i neo-immessi in ruolo, per i quali è fondamentale essere a scuola. Con la presa di servizio infatti parte anche la decorrenza economica del contratto, oltre a quella giuridica. In casi del tutto straordinari, per motivi di salute o gravi motivi personali, esiste la possibilità di deroga alla presa di servizio. Questo però comporta che la decorrenza economica del contratto a tempo indeterminato partirà dal giorno in cui si prenderà effettivamente servizio a scuola. In pratica, si è giuridicamente di ruolo dal primo settembre, ma si verrà pagati dal giorno in cui si andrà effettivamente a scuola.

Sono obbligati a prendere servizio il due settembre anche coloro che hanno ottenuto trasferimento in una nuova scuola, assegnazione provvisoria o utilizzazione. Ovviamente per motivi di salute o gravi motivi personali è possibile differire la presa di servizio, senza che questo comporti conseguenze.

Le docenti in congedo obbligatorio di maternità o interdizione per gravi complicanze della gestazione possono effettuare la presa di servizio senza recarsi a scuola: per queste colleghe il perfezionamento del rapporto di lavoro si effettua con la sola accettazione della nomina, come chiarito dall’Aran, che ha richiamato quanto stabilito da CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994, TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986, CdS n. 5095 del 4.9.2006.

Qualora le nomine del personale a tempo determinato avvengano entro il 31 agosto, anche i supplenti destinatari di nomina sono obbligati a prendere servizio il 2 settembre nella scuola a loro assegnata. Anche per i supplenti esiste la possibilità di deroga, nel caso di gravi e comprovati motivi di salute o personali, ma la decorrenza economica della supplenza, partirà dal giorno di effettiva presa di servizio a scuola. Tutti gli altri non hanno obbligo di presa di servizio a scuola il primo settembre, ma devono essere a scuola il giorno in cui è stato fissato il primo collegio docenti.

.

.

.

.

.

.

.

Presa di servizio il due settembre: chi è obbligato

ultima modifica: da