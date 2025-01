La Voce della scuola, 12.1.2025.

Negli ultimi anni, il tema della mobilità nel comparto scuola è stato al centro di intense discussioni e trattative tra il Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito), le organizzazioni sindacali e gli altri soggetti coinvolti. Con l’inizio del 2025, la comunità scolastica si interroga sulle possibili novità che interesseranno il nuovo Contratto di Mobilità, dai meccanismi di trasferimento e passaggio di cattedra fino all’organizzazione del personale ATA.

Di seguito, vediamo quali sono le principali domande sul tavolo e quali prospettive potrebbero delinearsi nei prossimi mesi.

Il contesto normativo di riferimento

Il Contratto di Mobilità scuola è regolato, tra gli altri, dalle disposizioni contenute:

nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca, rinnovato periodicamente;

(CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca, rinnovato periodicamente; nelle leggi di stabilità e negli eventuali decreti ministeriali che stabiliscono criteri e vincoli per la mobilità del personale;

e negli eventuali decreti ministeriali che stabiliscono criteri e vincoli per la mobilità del personale; nelle disposizioni su organici di diritto e organici di fatto , che determinano concretamente il numero di posti disponibili per i trasferimenti;

e , che determinano concretamente il numero di posti disponibili per i trasferimenti; nelle misure variabili all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) , che ha già influenzato alcune scelte del Ministero in materia di reclutamento e formazione.

Per il 2025, si prospetta un rinnovo che dovrà armonizzarsi con le nuove esigenze della scuola italiana, anche alla luce dell’evoluzione digitale e della flessibilità richiesta nei percorsi di insegnamento.

Possibili innovazioni procedurali e digitalizzazione

Una tendenza evidente degli ultimi anni è l’utilizzo sempre più esteso di procedure digitali per la gestione della mobilità. Le domande di trasferimento, passaggio di ruolo e passaggio di cattedra già oggi si presentano tramite piattaforme informatiche ministeriali, con l’obiettivo di rendere:

più semplice e trasparente l’inoltro delle istanze;

e l’inoltro delle istanze; più veloce la verifica dei punteggi;

la verifica dei punteggi; più agevole la comunicazione con gli uffici scolastici.

E’ probabile che il Ministero punti a un ulteriore consolidamento di questi strumenti, anche attraverso:

l’implementazione di sistemi di autenticazione unificati , per garantire la sicurezza dei dati personali e semplificare l’accesso alle piattaforme;

, per garantire la sicurezza dei dati personali e semplificare l’accesso alle piattaforme; l’integrazione con banche dati che consentono un incrocio automatico delle informazioni su titoli, servizi e preferenze espresse dal personale;

che consentono un incrocio automatico delle informazioni su titoli, servizi e preferenze espresse dal personale; funzionalità di assistenza online (help desk e chatbot), per risolvere dubbi e criticità senza dover necessariamente interagire con le segreterie.

Revisione dei vincoli e delle quote di mobilità

Uno dei temi più dibattuti riguarda la differenziazione tra mobilità interprovinciale e intraprovinciale , nonché la definizione di vincoli di permanenza sulle sedi assegnate. Gli ultimi contratti hanno introdotto regole per salvaguardare la continuità didattica e limitare un eccessivo turnover dei docenti in alcune aree.

Alcune ipotesi sul tavolo potrebbero essere:

Riduzione dei vincoli di permanenza : in particolare per i docenti che, dopo un ruolo appena ottenuto, devono attendere diversi anni prima di richiedere un trasferimento in un’altra provincia o in un’altra regione.

Aumento delle quote riservate ai passaggi di cattedra e di ruolo : potrebbe essere rivisto il numero di posti messi a disposizione per chi desidera passare, ad esempio, dalla scuola secondaria di I grado a quella di II grado, o da un ambito disciplinare a un altro .

Incentivi alle aree disagiate : è plausibile che continui la tendenza a destinare una parte dei posti vacanti nelle zone più svantaggiate (per esempio aree montane o periferiche) a forme di mobilità agevolata, per far fronte alla carenza di docenti e personale ATA in queste realtà.

Riconoscimento del servizio e valutazione dei titoli

Altro elemento centrale per la mobilità è la valutazione del servizio prestato e dei titoli acquisiti (come master, certificazioni informatiche e linguistiche, specializzazioni sul sostegno). Nel 2025, in linea con la crescente spinta verso la formazione continua:

Si discuterà se ampliare il peso dei titoli formativi rispetto agli anni di servizio, incentivando i docenti alla frequenza di corsi di aggiornamento e specializzazione.

rispetto agli anni di servizio, incentivando i docenti alla frequenza di corsi di aggiornamento e specializzazione. Potrebbero emergere nuovi criteri di merito collegati agli obiettivi del PNRR, che valorizzino esperienze professionalizzanti, progetti di innovazione didattica o competenze digitali.

Coinvolgimento del personale ATA

Non solo i docenti, ma anche il personale tecnico-amministrativo (ATA) attende possibili modifiche. Tra le aree di maggior interesse:

Incremento dell’organico o revisione dei profili professionali , in risposta all’esigenza di una scuola sempre più digitalizzata;

o , in risposta all’esigenza di una scuola sempre più digitalizzata; Snellimento delle procedure di mobilità interregionale per figure quali DSGA, assistenti tecnici e amministrativi, con l’obiettivo di rispondere alle carenze di organico in alcune aree del Paese.

Tempistiche e prospettive della contrattazione

La definizione del nuovo Contratto di Mobilità per il 2025 avverrà di pari passo con i tavoli tecnici e politici tra sindacati e Ministero. È probabile che le discussioni che si sono svolte tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, siano funzionali per poter pubblicare il relativo bando con tempistiche adeguate alle esigenze dei dirigenti scolastici e insegnanti.

Sul piano sindacale, le principali organizzazioni potrebbero puntare a:

Maggiore flessibilità per il personale che necessita di avvicinarsi al proprio nucleo familiare;

per il personale che necessita di avvicinarsi al proprio nucleo familiare; Riduzione del precariato , collegando le procedure di mobilità alle stabilizzazioni dei docenti precari e al riconoscimento del servizio già svolto;

, collegando le procedure di mobilità alle stabilizzazioni dei docenti precari e al riconoscimento del servizio già svolto; Equilibrio tra la necessità di continuità didattica e il diritto alla mobilità del personale.

Le previsioni sul Contratto di Mobilità Scuola 2025 delineano un quadro complesso e in evoluzione, in cui le nuove tecnologie e le richieste di maggiore flessibilità rivestono un ruolo di primo piano. L’obiettivo del Ministero e delle parti sociali sarà trovare un equilibrio che:

tutelare i diritti del personale scolastico;

garantisce la continuità didattica e la qualità dell’insegnamento;

risponde alle esigenze di una scuola sempre più digitale e inclusiva.

Avere un quadro chiaro delle possibili novità sarà fondamentale per tutti i docenti e per il personale ATA che pianificano il proprio futuro professionale. È consigliabile, pertanto, restare aggiornati attraverso i canali ufficiali del Ministero, i sindacati di riferimento e le circolari emanate dagli Uffici Scolastici Regionali, così da non perdere le prossime scadenze e le regole definitive che verranno stabilite per il 2025.

