di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 20.8.2023.

Ci avviciniamo all’inizio del nuovo anno scolastico. Rispondiamo ad alcune domande classiche che ci hanno posto in questo periodo.

Sono in prima fascia GPS, ho ricevuto la nomina per l’anno di prova. Posso rimandarlo?

Si può, ma non si tratta di un rinvio dell’anno ri prova. Mi metto in aspettativa o in congedo, e visto che non raggiungerò i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica, l’anno di prova sarà rinviato. Attenzione perché sono assunto a tempo determinato e quindi con ogni probabilità non potrà fare la mobilità, e nemmeno l’assegnazione provvisoria.

Aggiungo poi che l’aspettativa per altro lavoro non dovrebbe riguardare una supplenza nel settore pubblico della scuola. E non si può utilizzare l’articolo 36 perché ho ottenuto una supplenza GPS su altra classe di concorso…

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Prima fascia GPS, posso rinviare l’anno di prova?

ultima modifica: da