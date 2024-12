Primaria Veneto, le assegnazioni su provincia

dall’USR per il Veneto, 2.12.2024.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è disponibile il Decreto n. 5190 del 2.12.2024 di assegnazione alla sede di servizio dei docenti individuati quali destinatari di contratto sulla tipologia di posto EEEE – posto comune nella scuola primaria per l’a.s. 2024/25.

I docenti già individuati, tramite procedura informatizzata, quali destinatari di proposta di contratto su posto comune EEEE – personale docente della scuola primaria per l’a.s. 2024/25 nella provincia di destinazione, come da elenco pubblicato con avviso AOODRVE prot. n. 34189 del 30 novembre 2024, ad eccezione di quelli rinunciatari, nonché i docenti confermati ex lege sui rispettivi posti in virtù del comma 2-bis dell’articolo 4, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, così come introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, sono rispettivamente assegnati e confermati sulla sede per ciascuno indicata nell’elenco allegato al presente decreto. Il predetto elenco di assegnazione e conferma su sede costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il personale di cui all’allegato elenco dovrà assumere servizio presso l’Istituzione Scolastica assegnata entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto previo accordo con il Dirigente Scolastico della sede assegnata.

I docenti di cui all’allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ed economica dalla presa di servizio sulla tipologia di posto e nella sede indicate.

In riferimento ai docenti di scuola primaria non idonei per la lingua inglese, individuati su posto di lingua inglese, si evidenzia che, in virtù di quanto previsto al punto A.15 dell’allegato A del decreto ministeriale AOOGABMI n. 19580 del 1° agosto 2024, “Le immissioni in ruolo della scuola primaria devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese. Pertanto, all’atto della individuazione e della accettazione della nomina, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie della scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese. Nell’ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese”.

L’insussistenza dei requisiti di accesso alla procedura concorsuale di cui al presente decreto, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 31 luglio 2024, n. 158, il presente decreto viene pubblicato all’albo online di questo Ufficio Scolastico Regionale con l’indicazione per ciascun aspirante della sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

