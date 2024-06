di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 21.6.2024.

Nell’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili dopo le immissioni in ruolo, sono stati assegnati con contratto a tempo determinato, ai docenti inclusi nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi.

Completate le operazioni di immissione in ruolo effettuate a legislazione vigente, prima dell’avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del Contingente di assunzioni autorizzato, la copertura dei posti di sostegno risultati ancora vacanti e disponibili è stata assicurata mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno

I candidati cui è stato conferito l’incarico a tempo determinato hanno svolto il percorso annuale di prova in servizio. Superate con valutazione positiva le procedure previste nell’anno di prova, i docenti devono svolgere una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità.

In questa fase il membro esterno, insieme al Comitato di valutazione interno, provvede a:

predisporre la traccia che verrà assegnata 24 ore prima al candidato;

presenziare alla lezione simulata e procedere alla sua valutazione in termini di idoneità/inidoneità.

Come previsto dall’art. 6, c. 4, D.M. 119/2023 “Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Il servizio prestato viene valutato quale incarico a tempo determinato”.

La conclusione di tutta la procedura deve avvenire entro il 15 luglio 2024.

Quadri di riferimento

I quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata di cui agli articoli 7 ed 8 del D.M. 119/2023 sono pubblicati sul sito del Ministero al seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/lezione-simulata-e-valutazione

