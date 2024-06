di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 10.6.2024.

Procedura straordinaria per il sostegno: pubblicati i quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata.

Il Ministero dell’istruzione, con nota n. 4237 del 10 giugno 2024, ha comunicato che, in attuazione dell’art. 7 del D.M. 119/2023 con decreto 29 maggio 2024, n. 1298 è stata costituita la Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della lezione simulata, riferita alla procedura straordinaria per il sostegno.

La Commissione ha predisposto i quadri di riferimento distinti per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Li riportiamo di seguito:

LA NOTA



