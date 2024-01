Il 9 e il 17 gennaio stop alle domande per le due selezioni per prof e per i dirigenti scolastici. Possibile candidarsi come commissari ai concorsi per insegnanti.

Il mese di gennaio è ricco di scadenze per i concorsi nel mondo della scuola. Scadono infatti i termini per presentare domanda per le due procedure concorsuali per docenti, per i concorsi per dirigenti scolastici, ordinario e riservato, ed anche per candidarsi come commissari ai concorsi per insegnanti.

Per gli aspiranti docenti, i bandi sono due: quello per diventare docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno e il concorso per diventare docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno. Per entrambe le procedure le istanze devono essere presentate telematicamente entro il 9 gennaio 2024.

È richiesto il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro per ogni tipologia di posto/classe di concorso per il quale si concorre. Per partecipare a entrambi i concorsi, sia per scuola dell’infanzia e primaria sia per secondaria, bisogna svolgere due prove: una prova scritta e una orale. Non è prevista una prova preselettiva.

Dirigenti scolastici

Per quanto riguarda invece il concorso per diventare dirigente scolastico, le domande di partecipazione si devono inoltrate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il portale unico del reclutamento oppure tramite l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” (www.miur.gov.it) fino alle ore 23.59 del 17 gennaio 2024.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Prof e presidi: gennaio di scadenze per i concorsi nel mondo della scuola

ultima modifica: da