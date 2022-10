di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 7.10.2022.

La nota del MI.

Con nota del 4 ottobre 2022 il MI ha comunicato alle scuole le assegnazioni delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico, quelle relative agli istituti contrattuali che compongono il FMOF, i compensi per gli esami di Stato e le ulteriori risorse previste dalle norme per i servizi di igiene e sicurezza in relazione all’emergenza epidemiologica.

La nota riguarda l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 per il periodo settembre/dicembre

2022 e la comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 per il periodo gennaio/agosto 2023.

Tale comunicazione è importante, perché consentirà alle scuole di conoscere la propria dotazione finanziaria disponibile per l’anno scolastico 2022/2023, per poter effettuare un’adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie indicate e riferite, rispettivamente, al periodo settembre-dicembre 2022 e al periodo gennaio-agosto 2023.

Con riferimento, infine, all’assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”, il Ministero comunica che con note successive comunicherà l’assegnazione di ulteriori risorse, comprese quelle destinate al pagamento dei docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici scolastici regionali, nonché le risorse per finanziare l’indennità di sostituzione del DSGA, l’indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia e le risorse destinate ai CPIA afferenti le Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. Tali risorse finanziarie saranno quantificate a seguito dell’attivazione di apposite rilevazioni con la finalità di determinare l’esatta risorsa da assegnare a ciascuna istituzione scolastica.

LA NOTA

Programma annuale: comunicate alle scuole le risorse per l'a.s. 2022/23

