Quanti punti possono essere assegnati?

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla prova orale del concorso docenti.

1) La prova orale del concorso ordinario contempla una domanda disciplinare e una traccia di lezione simulata. Come si svolgerà questa prova concorsuale e quanti punti possono essere assegnati?

Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all’articolo 10 del Decreto ministeriale. Prima dell’inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, nella misura del triplo dei candidati da esaminare; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all’inizio della prova.

La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 del Decreto ministeriale è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova.

2) Come si verrà a conoscenza della data e del luogo in cui si terrà la prova orale del concorso?

I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione da parte del competente USR attraverso apposita pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento e a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.

3) Il titolo di specializzazione del sostegno per la primaria e quello per la secondaria, già dichiarati in fase di presentazione della domanda per la partecipazione al concorso su posto comune, verranno valutati? Nel caso affermativo quanti punti verranno assegnati massimo per i titoli dichiarati?

Sì, per ogni titolo di specializzazione per il sostegno dichiarato all’atto della domanda verranno attribuiti 5 punti per singolo titolo, nel caso di due titoli saranno assegnati 10 punti. Al massimo i punti per i titoli da attribuire sono 50 punti, quindi in graduatoria oltre ai 100 punti massimi della prova scritta e ai 100 punti massimo della prova pratica/orale, potranno essere attribuiti al massimo altri 50 punti di titoli.

