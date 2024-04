Prova orale del concorso: come sarà. La guida

Venezia, 8.4.2024.

La guida alla prova orale del Concorso Scuola 2024: cosa, dove, quando e come.

Superate le prove scritte, i candidati dovranno affrontare le prove orali del concorso che dovrebbero essere programmate verso la fine di aprile 2024.

I docenti saranno avvisati 15 giorni prima della data prevista dell’orale e 24 ore prima dell’esame sul contenuto della lezione simulata mediante la pubblicazione sul Portale Unico del Reclutamento e a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Nella convocazione sarà indicato il voto conseguito nella prova scritta, la sede, la data e l’ora di svolgimento della loro prova orale.

Queste sono le norme di convocazione e le indicazioni per lo svolgimento della prova orale:

La convocazione

La prova orale si svolgerà nella regione di residenza del candidato/a, tranne nei casi in cui ci siano particolari consolidamenti concessi dal Ministero. Come da regolamenti, almeno 15 giorni prima del test orale, i candidati riceveranno una notifica dal responsabile dell’USR riguardo alla valutazione ottenuta nel test scritto, e al calendario dell’esame insieme alla locazione, data e orario. Per determinare l’ordine di convocazione, si effettua il sorteggio della lettera. Poi, la comunicazione del test orale avverrà attraverso una pubblicazione dedicata sul Portale Unico del Reclutamento (INPA) e via email all’indirizzo indicato nel modulo di partecipazione al concorso.

Le griglie di valutazione

Dieci giorni prima dell’inizio del test, la Commissione Nazionale dovrà inviare al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) la griglia di valutazione, nella quale saranno indicati i descrittori e il range di punteggio assegnato a ciascuna sezione del colloquio. Il punteggio minimo per superare il test orale è 70/100. Per le categorie che prevedono anche un test pratico, ci sono indicazioni specifiche. Ricordiamo che la prova orale non può avvenire durante giorni festivi o durante i giorni di festività religiose Ebraiche e Valdesi, come stabilito dalla legge del 8 Marzo 1989, n. 101.

La prova orale

Le domande e le tracce sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all’art. 10 del D.M. 205/2023 e in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova orale

Consiste in un colloquio di 3 fasi che comprendono:

Competenze disciplinari.

Accertamento delle conoscenze e delle competenze sulla disciplina della classe di concorso.

Un sorteggio per definirà le domande disciplinari, le cui materie indicate nell’Allegato A – Programmi concorsuali scuola secondaria e nell’Allegato A – Programmi concorsuali scuola dell’infanzia e primaria.

. Lezione simulata.

Accertamento delle competenze didattiche generali attraverso un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata che si svolgerà su una traccia che estratta 24 ore prima e comunicata un giorno prima dell’esame.

La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER).

La durata della lezione simulata non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale.

Durata della prova orale concorso scuola 2024

Per le scuole secondarie di primo e secondo grado, l’esame avrà una durata massima complessiva di 45 minuti, mentre per il concorso della scuola materna e primaria sarà di massimo 30 minuti, ed diversificato per tipo di posto:

per posti comuni: principalmente per valutare le conoscenze e le competenze del candidato in caratteristiche specifiche relative al posto per cui si partecipa e le competenze didattiche generali, così come la relativa capacità di pianificazione didattica efficace, compresa la riferibilità all’uso didattico di tecnologie e dispositivi multimediali elettronici, per raggiungere gli obiettivi previsti dal regolamento di istruzione vigente. A tal fine, nel corso della prova orale si svolgerà anche un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata;

principalmente per valutare le conoscenze e le competenze del candidato in caratteristiche specifiche relative al posto per cui si partecipa e le competenze didattiche generali, così come la relativa capacità di pianificazione didattica efficace, compresa la riferibilità all’uso didattico di tecnologie e dispositivi multimediali elettronici, per raggiungere gli obiettivi previsti dal regolamento di istruzione vigente. A tal fine, nel corso della prova orale si svolgerà anche un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata; per posti di sostegno: valuta l’abilità del candidato nelle attività di sostegno allo studente con disabilità, nelle funzioni di definizione degli ambienti di apprendimento, pianificazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento degli obiettivi rispettivi alle potenzialità possibili e ai diversi tipi di disabilità, inclusa l’implementazione di tecnologie e dispositivi multimediali elettronici in funzione didattica; a tal fine, il test orale coinvolgerà anche un test didattico particolare, implicando una lezione simulata. Punteggi prova orale La commissione giudicatrice nominata dall’Ufficio scolastico regionale assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

