di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 18.3.2024.

I candidati che hanno superato la prova scritta con un punteggio minimo di 70/100 sono ammessi a sostenere la prova orale che dovrebbe essere nel mese di aprile in considerazione che i candidati devono essere avvisati da parte del competente USR, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno quindici giorni prima dello svolgimento della medesima.

Posti comuni

La prova orale è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, le competenze didattiche generali, e la relativa capacità di progettazione didattica anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge una lezione simulata.

Posti di sostegno

La prova è volta a valutare la competenza del candidato nelle attività di sostegnoall’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. Nel corso della prova orale il candidato dovrà esporre una lezione simulata.

Durata della prova

La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9 novembre 2021 relativo ai soggetti con disturbi specifici dell’apprendimento. Fermo restante che la lezione simulata non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale.

Prova classe A-24, A-25 e B-02

Per le classi di concorso suddette la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto d’insegnamento.

Colloquio

Fermo restante che le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sonopredisposte da ciascuna commissione giudicatrice prima dell’inizio di ciascuna sessione di prove orali. I quesiti cui sono sottoposti i singoli candidati sono proposti previa estrazione a sorte all’inizio della prova.

Lezione simulata

La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova; qualora il candidato non sia presente all’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato per mezzo di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Esito prova

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun candidato che ne riceve immediata comunicazione attraverso il Portale Unico del reclutamento. L’USR che gestisce la procedura ne dà avviso sul proprio sito.

Prova pratica

L’allegato A individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell’ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce le tempistiche di svolgimento. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all’atto dello svolgimento della stessa.

Lingua inglese

Durante la prova orale la commissione, sia per i posti comuni, sia per i posti di sostegno, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese, valuta capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Prova orale scuola secondaria di primo e secondo grado: tempi, colloquio, lezione simulata e prova pratica

