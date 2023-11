di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 25.11.2023.

Focus sulla prova scritta: tutte le domande saranno in lingua per chi concorre per una CDC di lingua straniera della scuola secondaria.

Con la nota n. 69684 del 22 novembre 2023 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha emanato un avviso pubblico con il quale ha assegnato a una o più università o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca e formazione il compito di fornire i quesiti della prova scritta dei Concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno. Sono stati assegnati 30 giorni di tempo per permettere alle università di candidarsi alla redazione dei quesiti. La nota ha reso pubblici gli argomenti previsti per la prova scritta e per la prova orale dell’imminente concorso. Chiariamo di seguito alcuni dubbi per chi concorre per una classe di concorso di lingua straniera.

Chiarimenti prova scritta

La citata nota non fa altro che ribadire la struttura della prova scritta, fatta di 50 domande generali a tema pedagogico metodologico, con domande anche in inglese e competenze digitali (dei 50 quesiti ne sono previsti infatti 5 sulla conoscenza della lingua inglese a livello B2 e 5 sulle competenze digitali). L’ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale. E per chi concorre per le classi di concorso di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo) della scuola secondaria? Per questi partecipanti è stato specificato che gli argomenti saranno uguali ma tutte le domande saranno nella lingua straniera specifica per cui si concorre.

