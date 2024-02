di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 20.2.2024.

Il 19 febbraio 2024 sono state pubblicate le date di avvio delle prove scritte previste per il reclutamento dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria previste nei giorni 11 e 12 marzo, mentre dal 13 marzo fino al 19 marzo, con esclusione delle giornate di sabato 16 e domenica 17 avranno luogo le prove per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Le prove si terranno nella regione presso la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione e, sulla base del numero dei candidati, potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane.

Contenuto delle prove

La prova scritta consistente in 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare prevede: 10 quesiti di contenuto pedagogico, 15 di contenuto psicopedagogico (compresi gli aspetti concernenti l’inclusione), 15 di contenuto metodologico – didattico (compresi gli aspetti concernenti la valutazione), 5 sulla conoscenza della lingua inglese e 5 sull’uso didattico delle tecnologie digitali.

Come conoscere la sede d’esame

Tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda secondo la procedura prevista dal bando, devono consultare il portale o gli albi degli USR presso i quali hanno presentato domanda o il Portale Unico del reclutamento (www.inpa.gov.it), i quali pubblicheranno, almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove stesse, l’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati.

Documentazione da scaricare

I candidati, così come abbiamo detto in altro nostro articolo, accedendo al Portale Unico del reclutamento, potranno accedere tramite link all’area “Graduatorie” della Piattaforma “Concorsi e Procedure selettive” con le stesse modalità utilizzate per la presentazione della domanda e visualizzare/salvare il documento relativo alla propria convocazione. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Documenti da produrre

conosciuta la data e il luogo in cui svolgere la prova scritta i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

Candidate in allattamento

Le candidate che nella sede della prova necessitino di appositi spazi per l’allattamento ne devono dare comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l’erogazione dell’assistenza richiesta.

Candidate in stato di gravidanza

Le candidate che siano impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento è comunque assicurata la partecipazione alla procedura concorsuale. A tal fine, le candidate interessate ne danno comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, unitamente alla documentazione attestante la data presunta del parto o la data di nascita del bambino/a. Il mancato inoltro della richiesta e della documentazione nei tempi previsti non consentirà all’Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e di assicurare la partecipazione alla procedura concorsuale.

