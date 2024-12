di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 24.12.2024.

Alcuni chiarimenti in merito alla sede di svolgimento della prova scritta del secondo concorso PNRR:

sarà nota almeno 15 giorni prima.

Nonostante non sia ancora imminente lo sguardo degli aspiranti è già proiettato alla prova scritta del secondo concorso PNRR. Il 30 dicembre 2024 si chiude la finestra temporale dedicata alla compilazione della domanda di partecipazione. Dopodichè, se le tempistiche saranno quelle del concorso PNRR 1, la data della prova scritta sarà fissata probabilmente verso i primi giorni di marzo. Tra i futuri partecipanti iniziano a circolare i primi dubbi in merito, tra cui la sede dello svolgimento. Facciamo chiarezza.

Prova scritta: cosa sapere

Almeno 15 giorni prima l’espletamento della prova scritta verrà fissato un calendario unico in tutte le regioni. Se il numero dei candidati sarà elevato la prova scritta sarà ‘spalmata’ in 2-3 giorni per ogni classe di concorso com’è stato nella precedente procedura. Il calendario sarà pubblicato sul sito dell’Usr di riferimento e sul Portale Unico del Reclutamento, in cui sarà indicata oltre alla data, anche l’ora e la sede dell’espletamento. Quest’ultima sarà fissata nell’aula informatica di istituti scolastici collocati nella regione prescelta.

La convocazione per la prova scritta presente sul Portale Unico del Reclutamento funge da notifica a tutti gli effetti. L’Amministrazione può riservarsi di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul Portale Unico del reclutamento e sul sito istituzionale del Ministero.

Va ricordato che la prova scritta sarà unica. Questo significa che:

non ci sarà alcuna distinzione fra la prova scritta per posto comune e per posto di sostegno;

nell’ambito del concorso della scuola secondaria, il candidato sosterrà un’unica prova che sarà valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per cui partecipa (es: A-12, A-22, Sostegno I grado e Sostegno II grado, vedi i paragrafi precedenti);

che sarà valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per cui partecipa (es: A-12, A-22, Sostegno I grado e Sostegno II grado, vedi i paragrafi precedenti); analogamente, nell’ambito del concorso per infanzia/primaria, la prova sarà unica per tutte le procedure/tipologie di posto;

ci saranno due prove distinte nel caso di candidati che partecipano sia al concorso per infanzia/primaria che a quello per la scuola secondaria.

La sede dello svolgimento

Appena si chiuderà la domanda di partecipazione non si conoscerà ancora la sede dello svolgimento della prova scritta. Sarà resa nota, come abbiamo detto, almeno 15 giorni prima l’espletamento della prova stessa. Gli aspiranti non avranno alcuna facoltà di scelta in merito, ma saranno tenuti a presentarsi nella sede indicata pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. Non vengono fatte agevolazioni di sorta a coloro che provengono da altra regione. L’unico beneficio per i supplenti è il godimento dei permessi non retribuiti (nel limite di 8 giorni all’anno) per la partecipazione al concorso, così come stabilisce l’art. 35, comma 14 del CCNL 2019/21. I permessi sono invece retribuiti per i docenti di ruolo.

