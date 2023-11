TABELLE disponibilità regione per regione.

Oggi mercoledì 15 novembre si è svolta una riunione Ministero-sindacati per la presentazione dei bandi dei primi concorsi a posti di insegnante indetti in attuazione di quanto previsto dal PNRR.

I concorsi riguardano tutti gli ordini e gradi di scuola, per complessivi 30.216 posti, di cui 21.101 comuni e 9.115 di sostegno.

I posti messi a concorso sono 1.315 nella scuola dell’infanzia (di cui 608 di sostegno), 8.326 nella scuola primaria (di cui 5.463 di sostegno), 7.646 nella secondaria di I grado (di cui 2.480 di sostegno) e 12.929 nella secondaria di II grado (di cui 564 su sostegno).

Analizzando i dati forniti dall’Amministrazione, si evidenzia che la maggiore disponibilità di posti si riscontra nelle regioni del nord, con percentuali particolarmente elevate per il sostegno (addirittura oltre l’85% per secondaria di I grado e primaria).

In allegato le tabelle che riportano in dettaglio la ripartizione delle disponibilità per regione, grado di scuola e tipologia di posto.

