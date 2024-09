TuttoscuolaNews, n. 1138 del 16.9.2024.

Il Rapporto Draghi usa parole molto chiare anche sullo sviluppo professionale del personale della scuola, che deve essere supportato e “ricompensato in modo appropriato”.

Come questa testata ha sempre propugnato, il Rapporto considera il miglioramento delle condizioni di lavoro e il riconoscimento dell’impegno ad arricchire la propria professionalità requisiti fondamentali non solo per offrire un servizio migliore, ma anche per la competitività del “Grande Continente”. Un fattore di successo decisivo, perché tutto parte dall’educazione.

Ecco cosa si legge a riguardo nel Rapporto.

“Gli insegnanti dovrebbero essere supportati nel loro sviluppo professionale, riconosciuti per il loro lavoro ed essere ricompensati in modo appropriato. Gli Stati membri dovrebbero fornire opportunità di sviluppo professionale continuo per gli insegnanti per migliorare le loro competenze, tenerli aggiornati sulle migliori pratiche e capaci di adattarsi alle mutevoli esigenze educative.

Gli insegnanti dovrebbero ricevere stipendi e benefit competitivi che riflettano il valore del loro lavoro e delle loro qualifiche. Una giusta retribuzione può aiutare ad attrarre e trattenere individui di talento nella professione di insegnante.

Ciò è importante data l’attuale mancanza di insegnanti nell’UE. Si potrebbe prendere in considerazione l’istituzione di percorsi chiariper il riconoscimento professionale e lo sviluppo della carriera, tra cui l’adozione di ruoli di leadership e l’acquisizione di certificazioni specializzate.

Infine, le condizioni di lavoro dovrebbero essere migliorate fornendo risorse adeguate, personale di supporto e assistenza amministrativa per aiutare gli insegnanti a tenere in equilibrio efficacemente le loro responsabilità professionali.

Gli insegnanti devono inoltre avere accesso a materiali didattici di alta qualità e strumenti tecnologici per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento in classe. Le opportunità che le nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, portano all’istruzione devono essere esplorate e pienamente colte”.