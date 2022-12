di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 12.12.2022.

Siamo in attesa dei decreti attuativi che dovrebbero specificare il percorso relativo al reclutamento docenti per il futuro prossimo. In questo post cercheremo di fare il punto sulla situazione,

Le linee programmatiche annunciate dal ministro

Il ministro ha dichiarato in parlamento che “è mia volontà fare del reclutamento il motore per la valorizzazione disciplinare, professionale e culturale della professione docente e, con essa, dell’intera comunità educante. Ritengo a questi fini che l’attuale quadro normativo concorsuale necessiti di alcune migliorie, anche in relazione alla riduzione del precariato e ai percorsi transitori necessari al suo riassorbimento”.

Il Piano Valditara

Oltre alle espressioni generiche conosciamo ben poco delle “migliorie” che il ministro vorrebbe apportare. Visto che fare previsioni nella scuola è impossibile conviene aspettare almeno la bozza di qualche provvedimento in materia che modifiche l’attuale quadro normativo.

.

.

.

.

.

.

Reclutamento docenti, esiste un piano Valditara?

ultima modifica: da