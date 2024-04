di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 11.4.2024. Revoca domanda di mobilità, ultime 48 ore per ripensare alla decisione presa entro il 16 marzo scorso.

La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità. Si ricorda che il termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità dei docenti di ogni ordine e grado è stato fissato il 23 aprile 2024 dall’art.2, comma 4, dell’OM 30 sulla mobilità 2024/2025.

Revoca cade di sabato 13 aprile

Bisogna sottolineare per essere precisi che i dieci giorni prima del termine ultimo cadono di sabato 13 aprile 2024, un giorno in cui alcune segreterie scolastiche sono chiuse e non procedono al protocollo delle istanze.

La richiesta di revoca dell’istanza di mobilità deve essere inviata per il tramite della scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), ed è presa in considerazione se presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità previsto il 23 aprile 2024, come desumibile dal protocollo dell’istituzione scolastica alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero dal protocollo dell’ufficio ricevente o dalla ricevuta della PEC.

Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto appunto per il 18 aprile 2024, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili.

Revoca totale o revoca parziale

L’aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.

Revoca domanda personale educativo e Ata

È bene ricordare che il personale educativo che ha fatto domanda di mobilità, può revocare l’istanza entro il 14 aprile 2024, mentre il personale Ata di ogni profilopotrà revocare la domanda di mobilità entro il 26 aprile 2024.

Revoca domanda di mobilità entro il 23 aprile

ultima modifica: da