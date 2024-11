dal blog di Gianfranco Scialpi, 11.11.2024.

Richiesta modifiche calendario scolastico. Risultato di un distorto modo di intendere la scuola. La risposta corretta del Ministro.

Richiesta modifiche calendario scolastico. Non solo i genitori

Richiesta modifiche calendario scolastico. Ciclicamente, soprattutto con l’approssimarsi delle vacanze estive e talvolta di quelle natalizie, il tema diventa oggetto di attenzione da parte dei genitori. La richiesta è il prodotto di una concezione alterata della scuola non più intesa solo come servizio pubblico (istruzione), bensì come spazio per custodire e sorvegliare gli alunni. Lo sfondo culturale che giustifica la richiesta è il modello scuola-azienda caratterizzato dall’adattamento e dall’orientamento verso i bisogni e le esigenze del cliente.

Le richieste di modifiche, però non provengono solo dai genitori, ma anche dai docenti. Nei mesi precedenti l’inizio del nuovo anno e fortemente condizionati dalle temperatire torride, gruppi di docenti anche formalmente associati avanzavano la richiesta di postcipare l’apertura dei cancelli.

La risposta corretta del Ministro

Entrambe le richieste sono accomunate da un’inadeguata conoscenza della normativa vigente. Il riferimento è al T.U. 297/94 che all’articolo 74 indica in almeno 200 giorni l’inizio delle lezioni. In questi trent’anni di applicazione l’anno scolastico è iniziato intorno al 5-20 settembre e terminato non oltre il 10 giugno. L’arco temporale è stato ritenuto il migliore per l’efficace svolgimento delle attività didattiche (pensare diversamente, significa alterare la funzione istituzionale della scuola).

In tal senso va letta la presa di posizione del Ministro Valditara che visitando le scuole della Regione Emilia-Romagna ha dichiarato “Le scuole devono avere le ore necessarie per completare i programmi”

Ora qualunque richiesta di modifica è legittima, ma deve percorrere l’iter legislativo, tenendo conto del diritto costituzionale allo studio (in primis), i cambiamenti climatici ed eventuali altre esigenze (turistiche, ambientali…).

Richiesta modifiche calendario scolastico. La corretta risposta del Ministro

