Ricorso per il recupero del 2013

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, luglio 2023.

La Gilda degli insegnanti di Venezia avvia ricorsi per il riconoscimento giuridico dell’anno di servizio 2013.

Cari colleghi, vi diamo aggiornamenti sullo scatto del 2013 e su un ricorso che faremo partire a settembre.

Gli arretrati dal 2013 rappresentano una mole enorme, stimabile in più di 4 M, il che significherebbe dedicare la prossima tornata contrattuale solo al loro recupero, una misura certamente improponibile e che infatti nei tribunali è stata rigettata. Pertanto vogliamo essere onesti con i colleghi ed evitare di vendere fumo creando pericolose illusioni

I ricorsi vinti hanno ottenuto Il SOLO riconoscimento giuridico. Questo non significa che non possa avere una monetizzazione: qualora il ricorrente si vedesse riconosciuto il diritto, potrebbe avanzare di un anno in carriera e se passasse di gradone avrebbe adeguamento stipendiale un anno prima.

Analogo discorso per i pensionati, ma solo per quelli mandati d’ufficio, che avessero solo un anno alla maturazione del gradone successivo: qui l’interlocutore è la Corte contabile, cui presentare apposita istanza (precompilata con l’aiuto di un legale), senza bisogno del patrocinio.

Si deve quindi ricorrere al giudice del lavoro le adesioni saranno raccolte a partire dal 1 settembre, sottolineiamo che non è utile per tutti questo ricorso. Sicuramente un vantaggio lo ottengo i colleghi che hanno ancora più di sette anni di carriera davanti a loro ( si tratta di anticipare di un anno lo scatto) per i colleghi a fine carriera il ricorso serve solo se questo è utile per ottenere il gradone successivo, altrimenti non lo consigliamo.

Ricordiamo che la tempistica delle udienze sarà lunga perché il giudice del lavoro non ravvisa l’urgenza per questo genere di ricorsi. Non serve mandare diffide e non c’è prescrizione.

Per ulteriori informazioni contattare una delle sedi di riferimento.

Chi comunque intende aderire può inviare una mail a questo indirizzo: sedemestre@gildavenezia.it

Ad inizio settembre daremo indicazioni più precise su come avviare il ricorso.

Gilda degli Insegnanti di Venezia

Ricorso per il recupero del 2013

ultima modifica: da