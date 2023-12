di Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 23.12.2023.

Riforma percorsi tecnologici-professionali, a settembre parte la sperimentazione (forse).

Si sta concludendo, fra non poche polemiche, la vicenda della riforma della filiera tecnologico-professionale.

Nei giorni scorsi la Commissione Cultura del Senato ha concluso l’esame del provvedimento che a questo punto dovrà superare solo il passaggio in aula che si pensava arrivasse a breve, magari anche prima della fine del mese.

E invece le cose sono andate diversamente perché la presidenza del Senato ha fatto sapere che in questo ramo del Parlamento i lavori riprenderanno solamente il prossimo 9 gennaio.

Nel calendario ufficiale dei lavori l’esame del disegno di legge sulla riforma non risulta ancora all’ordine del giorno ed è quindi possibile che l’aula lo prenda in carico verso la metà del mese; poi il provvedimento dovrà andare ancora alla Camera dei deputati; di questo passo è possibile che l’effettiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore delle disposizioni slitti alla fine del mese di gennaio.

Ma questo non dovrebbe influire più di tanto sulla possibilità che a settembre venga avviata la sperimentazione dei nuovi percorsi quadriennali previsti dalla legge.

Anzi, tutto sembra pronto perché già in questi giorni le scuole interessate hanno provveduto a far deliberare in merito i propri organi collegiali.

Ed entro il 30 dicembre, a meno di proroghe dell’ultim’ora, dovranno registrarsi su una apposita piattaforma dedicata.

Sulle modalità con cui si è sviluppata la vicenda non mancano proteste e polemiche a partire dal fatto che anche il decreto sulla sperimentazione è stato firmato dal Ministro senza tenere minimamente conto del parere nettamente contrario del CSPI.

