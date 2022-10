L’aumento dello stipendio degli insegnanti si fa sempre più concreto con le nuove risorse destinate al rinnovo del Ccnl scuola. Previsto un incontro tra sindacati e Aran il prossimo 18 ottobre.

Trattative ancora in corso per il rinnovo contratto scuola e in particolare per l’aumento dello stipendio degli insegnanti in merito al quale ci sono delle novità. Ma di quanto aumenterà lo stipendio degli insegnanti secondo le ultime notizie aggiornate circa il rinnovo del contratto di settore?

Si parlerebbe di 120 euro, sebbene maggiori dettagli si potrebbero avere la prossima settimana.

Per la trattativa per il rinnovo del contratto 2019/2021 delle aree Scuola, Università, Afam e Ricerca i sindacati, infatti, sono stati convocati all’Aran il prossimo martedì 18 ottobre con la firma del Ccnl attesa proprio nei prossimi mesi.

Abbiamo detto dei dirigenti scolastici che guadagnano il doppio dei docenti italiani. Vediamo ora di quanto e come potrebbe aumentare lo stipendio degli insegnanti con il rinnovo del contratto scuola.

Rinnovo contratto scuola e stipendio insegnanti: verso l’ok a 120 euro di aumento

Lo stipendio degli insegnanti potrebbe aumentare di 120 euro circa con il rinnovo del contratto scuola.

L’aumento di 120 euro dello stipendio insegnanti dovrebbe arrivare grazie alle ulteriori risorse stanziate per il rinnovo del contratto scuola, 300 milioni di euro per la valorizzazione della professione docente che si aggiungerebbero ai 2 miliardi già previsti.

In busta paga queste ulteriori risorse si andrebbero a tradurre in un aumento di stipendio che oscillerebbe tra i 90 e i 100 euro lordi. Alla cifra di 120 euro si arriverebbe poi con il taglio del cuneo fiscale fino a 35mila euro, e la maggior parte dei docenti rientrerebbe in questo limite, che a conti fatti si tradurrebbe in 25-30 euro in più sullo stipendio.

Secondo i sindacati di categoria una siffatta cifra potrebbe portare a un accordo sul rinnovo del contratto scuola con la possibile firma in autunno inoltrato, già a dicembre prima della fine dell’anno.

Le risorse aggiuntive da destinare al rinnovo del Ccnl 2019/2021 sono state previste dalla legge di Bilancio 2022, e come conferma Snals-Confsal, arrivano dal ministero dell’Istruzione dopo lunghe sollecitazioni da parte dello stesso sindacato che commenta così l’obiettivo raggiunto nelle parole della segretaria generale Elvira Serafini:

“Si tratta di una importante vittoria del fronte sindacale che libera definitivamente le risorse del FMOF consentendo alle scuole di disporre di risorse certe per l’avvio delle contrattazioni di istituto, finora bloccate per le diverse posizioni sull’utilizzo delle risorse aggiuntive.”

Serafini ha poi aggiunto:

“Le risorse stanziate per la valorizzazione del personale potranno trovare così la loro regolazione nell’ambito delle trattative con l’Aran e consentiranno di contrattare nella sede più opportuna i criteri e le modalità di utilizzo.”

E ha concluso:

“Per lo Snals-Confsal si tratta di un primo passo importante verso l’adeguamento degli stipendi del personale e il loro allineamento alla media di quelli degli altri Comparti del pubblico impiego.”

Rinnovo contratto scuola e stipendio insegnanti: 150 euro a novembre

Intanto, in attesa dell’aumento dello stipendio con il rinnovo del contratto scuola i docenti a tempo indeterminato, ma anche quelli a tempo determinato, potranno contare già a novembre sul bonus 150 euro del decreto Aiuti ter.

Il bonus 150 euro tuttavia non riguarderà tutti, ma solo coloro che rientrano nei requisiti previsti dal testo del governo Draghi nato per fronteggiare la crisi energetica.

Rispetto al bonus 200 euro di luglio, infatti, cambiano i requisiti nel decreto Aiuti ter e così il limite reddituale scende da 35.000 a 20.000 euro.

Gli insegnanti per ottenere il bonus 150 euro nella busta paga di novembre devono avere i seguenti requisiti:

una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro;

non essere titolari del bonus 150 euro ad altro titolo.

Se il bonus è confermato, per maggiori dettagli sull’aumento di 120 euro dello stipendio degli insegnanti con il rinnovo del contratto scuola occorrerà attendere le notizie che arriveranno dall’incontro tra sindacati e Aran del prossimo 18 ottobre.

