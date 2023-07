Rinuncia su posti di ruolo nel Veneto

Si informano tutti gli interessati che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in data 25 luglio 2023 con Decreto DRVE n. 4146 ha pubblicato l’assegnazione alla sede di servizio

(https://istruzioneveneto.gov.it/20230725_25720/).

Laddove gli interessati intendessero rinunciare al posto assegnato, si invitano i candidati a formalizzare entro mercoledì 02 agosto 2023 la propria volontà tramite il link presente nella mail di comunicazione di assegnazione della sede.

Si precisa che:

Nel caso in cui l’interessato comunichi la rinuncia prima di tale data, gli verrà inviata opportuna comunicazione;

Nel caso in cui l’interessato comunichi la rinuncia dopo tale data, gli verrà mostrato un errore riportante l’impossibilità di registrare la rinuncia perché la fase è chiusa.

Si ricorda che la rinuncia alla nomina è definitiva e irrevocabile; pertanto, i candidati che presenteranno la dichiarazione di rinuncia non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti della medesima graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo, né per l’anno scolastico 2023/24 né per gli anni scolastici successivi.

Si evidenza che la tardiva comunicazione della eventuale rinuncia potrebbe provocare degli effetti non previsti sull’attuale stato giuridico lavorativo.