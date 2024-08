dal blog di Gianfranco Scialpi, 22.8.2024.

Ritardata apertura delle scuole per il caldo. L’opposizione ragionata di ANP

Ritardata apertura delle scuole per il caldo. Non sembra raccogliere molti consensi la richiesta di due associazioni di insegnanti. Anche l’ANP si aggiunge tra i contrari. Ovviamente è il Presidente dell’Associazione Presidi A. Giannelli che chiarisce la posizione del sindacato (e non solo) dei Dirigenti scolastici. Il No è articolato e ragionato. Huffpost.it si incarica di rendere pubblico tale pensiero, attraverso un articolo a pagamento o visibile per gli abbonati (“Anomalia scolastica. L’impraticabile idea sulla scuola a ottobre, nell’Italia delle supervacanze”) a firma di Adalgisa Marrocco.

Il contributo è condivisibile quando si fa cenno all’inopportunità di una proposta a meno di un mese dall’apertura delle scuole, all’inevitabile impegno finanziario che le famiglie dovrebbero caricarsi. Interessante il seguente passaggio che accenna all’istituzione di tavolo di confronto tra le parti interessate, evidenziando però che la suddetta soluzione non può rappresentare LA SOLUZIONE, in quanto”deve esserci anche la volontà di investire risorse significative, magari inserendo queste spese nel bilancio statale. Qui torna il tema dell’edilizia scolastica, che è complesso e non riguarda solo l’isolamento termico o il condizionamento, ma questioni ben più ampie che richiedono una discussione approfondita”.

Quasi tutti i temi sono stati illustrati in due articoli su questo blog (19 agosto e 20 agosto).

Breve conclusione

In conclusione, non era difficile ipotizzare tutti i rilievi alla richiesta. La solitudine della proposta condurrà a un nulla di fatto con il possibile rischio di ritorcersi contro gli insegnanti, percepiti dalla pubblica opinione come i privilegiati (vacanze, poche ore di lavoro…) che in questo caso vogliono anche ridurre il calendario scolastico.

Pessima pubblicità ad una categoria bistrattata che in moltissimi casi accompagna i bambini e i ragazzi nel difficile compito di definire il proprio profilo di uomo e cittadino (Costituzione italiana).

