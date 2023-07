Rotazione dirigenti, aggirata la legge

dall’Ufficio Stampa FGU, Gilda degli insegnanti, 6.7.2023.

Proprio nel momento in cui alle scuole sono affidate ingenti risorse per la gestione del PNRR, la direttiva assunta dal MIM sposta di fatto le rotazioni dei dirigenti scolastici, previste dalla legge Severino del 2012, di ulteriori 9 anni.

Infatti la rotazione che partirà da ora, consentirà l’attribuzione di tre incarichi triennali prorogando una norma già disattesa da 11 anni.

In sostanza, le prime rotazioni si concretizzeranno dopo un ventennio dall’uscita della legge.

La Gilda degli insegnanti esprime la propria forte preoccupazione per una scelta non in linea con l’azione coordinata dello Stato in merito alla prevenzione ed al contrasto dell’illegalità in tutta la Pubblica Amministrazione.

