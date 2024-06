Ruoli 2024 GPS sostegno: oltre 11mila posti

di Sergio De Napoli, Miur Istruzione, 11.6.2024.

Assunzioni per il ruolo 2024 GPS sostegno: oltre 11mila posti disponibili, ecco in quali regioni e per quale grado di scuola.

Per le assunzioni da GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) di prima fascia per il sostegno per l’anno scolastico 2024/2025, ci sono diversi aspetti da considerare. Ecco un’analisi basata sulle informazioni disponibili e sui trend recenti:

Regioni e province con maggiori opportunità

Centro Nord: Le regioni del Centro Nord continuano a mostrare un disallineamento tra i posti a concorso e le domande presentate, suggerendo che ci sono più posti disponibili rispetto ai candidati. Pertanto, le opportunità di assunzione potrebbero essere più alte in queste aree.

Province specifiche: Sebbene non siano state specificate tutte le province, storicamente, regioni come Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana hanno mostrato una maggiore disponibilità di posti.

Tipologia di posti disponibili

Scuola Primaria e Infanzia: Le maggiori disponibilità sembrano essere per i posti di sostegno nella scuola primaria (ADEE) e infanzia (ADAA). Questo è in linea con i dati ministeriali che indicano una carenza di posti disponibili per il sostegno nella scuola secondaria di II grado (ADSS).

Procedura di assunzione

Scorrimento delle graduatorie: Le assunzioni avverranno prima tramite lo scorrimento delle GaE (Graduatorie ad Esaurimento), dei concorsi ordinari e della call veloce. Assunzione da GPS Prima Fascia: Se rimarranno posti vacanti dopo queste procedure, verranno utilizzate le GPS di prima fascia. Mini Call Veloce: Se anche le GPS di prima fascia si esauriranno in una o più province, i posti residui verranno assegnati tramite una “mini call veloce”. Gli aspiranti di altre province/regioni potranno rispondere a questa chiamata.

Anno di prova e formazione

Gli assunti dovranno affrontare un anno di prova e formazione, come previsto dall’articolo 13 del D.lgs. 59/2017 e dal DM 226/2022, inclusa una lezione simulata. L’assunzione sarà inizialmente a tempo determinato.

Consigli per la scelta della provincia

La scelta della provincia è una decisione personale e strategica. Ecco alcuni fattori da considerare:

Dati storici: Analizzare i dati storici delle assunzioni nelle varie province può dare un’idea delle aree con maggiori opportunità.

Preferenze personali: Considerare anche le preferenze personali e le circostanze familiari.

Considerare anche le preferenze personali e le circostanze familiari. Disponibilità di posti: Tenere d’occhio le pubblicazioni ufficiali degli USR (Uffici Scolastici Regionali) per le disponibilità dei posti.

Per massimizzare le possibilità di assunzione, è consigliabile puntare sulle regioni del Centro Nord, dove storicamente c’è stato un maggiore disallineamento tra posti disponibili e candidati. La scelta della provincia dovrebbe basarsi su un’analisi attenta dei dati e delle proprie preferenze personali. Restare aggiornati con le pubblicazioni degli USR sarà cruciale per fare una scelta informata.

Ruoli 2024 GPS sostegno: oltre 11mila posti

