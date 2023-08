USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 28.8.2023.

L’USR per il Veneto, Ufficio I Ambito di Venezia comunica che al link https://venezia.istruzioneveneto.gov.it/albo-pretorio-in-corso/ sono pubblicati gli esiti delle nomine su POSTI DI SOSTEGNO ADSS per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I fascia ai sensi dell’art. 5 del D.L. 44/2023 a seguito di rimodulazione del contingente per le immissioni in ruolo A.S. 2023/2024.

Ruoli, nomine di sostegno nelle superiori ADSS per le GPS a.s. 2023/24

ultima modifica: da