Ruoli, supplenze e APP iO: perché serve

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 17.7.2023.

Come usare l’APP IO per le nomine in ruolo e l’assegnazione delle supplenze.

A cosa serve l’APP iO

Questa applicazione può essere utilizzata dai cittadini per ricevere i messaggi della Pubblica Amministrazione sul cellulare, e offre la possibilità di gestirli in un archivio, ricevere e conservare documenti, ricevute e certificati. Tra le sue funzioni anche quella di pagare bollette, bolli auto e ricevere avvisi di scadenze e pagamento. Quest’anno sarà integrata per le notifiche legate a immissioni in ruolo e supplenze.

Attraverso l’APP iO ogni insegnante può ricevere la notifica di Istanze online relative alle nomine per le immissioni in ruolo e le supplenze.

Tutte le informazioni si trovano nell’applicazione: servizi > Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Le notifiche

Accedendo in questa sezione si legge quanto segue:

“I servizi relativi al procedimento amministrativo per le immissioni in ruolo del personale docente permettono agli aspiranti interessati di essere sempre aggiornati sulle principali fasi del procedimento che li riguardano.

Tramite IO potrai ricevere notifiche relative ai seguenti eventi:

apertura delle Istanze POLIS di INR Docenti ;

; pubblicazione dei risultati delle elaborazioni da parte degli uffici scolastici competenti;

delle elaborazioni da parte degli uffici scolastici competenti; corretto invio della propria rinuncia diretta.

Le notifiche verranno ricevute dagli aspiranti partecipanti sia alla Fase 1 del procedimento, ovvero per l’individuazione su una provincia e insegnamento, sia alla Fase 2, ovvero l’assegnazione su una specifica sede scolastica.”

È quindi possibile individuare due procedure di assunzioni, ovvero:

INR Docenti- Informatizzazione Nomine in Ruolo del personale docente (info su apertura di Istanze Online, pubblicazione risultati, corretto invio della rinuncia diretta)

.

(info su apertura di Istanze Online, pubblicazione risultati, corretto invio della rinuncia diretta) INS – Informatizzazione nomine supplenze (info su apertura di Istanze Online, scadenza compilazione istanze, pubblicazione risultati)

Come si scarica l’APP iO

L’applicazione iO si scarica attraverso gli store online per Android e Apple, direttamente sul cellulare. Di seguito i passaggi da seguire dopo averla scaricata:

Registrazione: compilare i dati richiesti e indicare la modalità di accesso (Spid oppure CIE) Scegliere un pin e per chi lo preferisce c’è la possibilità di registrare la propria impronta digitale (decisamente formula più comoda). Per accedere chiederà l’identificazione tramite pin o impronta digitale.

Per motivi di sicurezza, ogni 30 giorni l’App IO chiede un nuovo login tramite SPID o CIE, per cui è bene avere le modalità di accesso sempre a portata di mano.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ruoli, supplenze e APP iO: perché serve

ultima modifica: da