Ruoli Veneto: esito Fase 1 e avvio Fase 2

La procedura informatizzata consente ai candidati interessati a ricoprire detti posti di spuntare la relativa preferenza, dovendo altresì esplicitare gli estremi del conseguimento e l’ente che ha rilasciato il titolo.

In particolare per l’insegnamento su posti Montessori, il codice HN dovrà essere spuntato solo dai candidati che risultino in possesso del titolo per l’insegnamento con metodo Montessori; per i posti speciali di insegnamento per disabili psicofisici, il codice EN dovrà essere spuntato solo dai candidati che risultino in possesso del il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai disabili psicofisici ovvero in possesso di titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria; per i posti in Scuola Carceraria, il codice QN dovrà essere spuntato solo dai candidati appartenenti ai ruoli speciali per l’insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituiti con legge 3 febbraio 1963, n. 72.

Si richiama, pertanto, una particolare attenzione nel compilare l’istanza e di non spuntare i codici sopra indicati se non si sia in possesso dello specifico titolo richiesto, ovvero, in caso di possesso del titolo, se non si abbia interesse ad essere assegnati sui posti di cui trattasi, con ordine preferenziale.

Nel caso in cui all’esito delle procedure di nomina il candidato venisse assegnato su uno dei predetti posti speciali, in assenza di titolo, la nomina conferita verrà annullata, senza rifacimento delle operazioni che abbiano invece regolarmente interessato gli altri candidati.

Per quanto riguarda gli inserimenti con riserva nelle graduatorie concorsuali e nelle GAE, gli aspiranti saranno individuati quali destinatari di contratto con clausola risolutiva espressa.

Si evidenzia che la sede è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.

Pertanto, i candidati che rientrino in tale situazione, dovranno dichiararla nell’istanza on line allegando, secondo le modalità predisposte, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 21 e dall’art. 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992. La documentazione comprovante il diritto alla precedenza nella scelta della sede deve essere allegata esclusivamente in piattaforma.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni pervenute con modalità differenti rispetto a quella qui descritta.

Le informazioni sugli esiti delle varie fasi, oltre che pubblicate all’albo online di questo Ufficio Scolastico Regionale (art. 3 c. 2 del D.M. n.138 del 13.07.2023), saranno recapitate con posta elettronica direttamente agli interessati, attraverso la gestione automatica a opera del sistema informativo.

Si invitano tutti gli interessati a tenere costantemente monitorato il sito internet https://www.istruzioneveneto.gov.it/ e https://istruzioneveneto.gov.it/tag/nomine-in-ruolo-2023-2024/ ed i siti degli Uffici di Ambito Territoriale attraverso i quali verranno rese tempestivamente note tutte le ulteriori comunicazioni.

Si invitano infine i candidati a prendere visione dell’apposita guida predisposta dal MIM e accessibile dall’indirizzo: https://www.istruzione.it/informatizzazione_nomine_in_ruolo_docenti/informazioni.html

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle procedure di reclutamento non verranno fornite informazioni telefoniche o via email ulteriori rispetto a quelle oggetto di pubblicazione.

Per problematiche tecniche sul portale Istanze on line e sulla compilazione dell’istanza è attivo il numero: 080-9267631 disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:30.