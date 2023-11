dall’USR per il Veneto, 20.11.2023.

Scadenza 22 novembre 2023.

Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di quest’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto è pubblicato l’avviso prot. n. 28816 del 20.11.2023 per le assunzioni a tempo determinato del personale docente della scuola secondaria di I e di II grado in base alle graduatorie dei vincitori regionali della procedura concorsuale ex art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, e bandita con D.D.G. n.1081 del 06 maggio 2022, tenuto conto dell’articolo 5, comma 11 quater, del decreto-legge n. 198 del 2022, coordinato con Legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 e pubblicate con decreto n. 5671 del 16.11.2023.

Ruoli Veneto, nuove nomine per scorrimento

