Ruoli Veneto: via alle domande dal 19 al 20 luglio

FASE 1 – PROCEDURA INFORMATIZZATA dal 19 luglio 2023 al 20 luglio 2023

Si rende noto ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito e nelle graduatorie ad esaurimento di cui:

alle graduatorie di merito del D.D.G. n. 1546/2018 per posti della scuola dell’infanzia (concorso straordinario);

alle graduatorie di merito non esaurite per i posti comuni della scuola secondaria al D.D.G. n. 85/2018;

alle graduatorie di merito non esaurite di cui al D.D. 510/2020;

alle graduatorie di merito non esaurite di cui al D.D. 498/2020 per i posti comuni e di sostegno dellascuola dell’infanzia e primaria;

alle graduatorie di merito non esaurite di cui al D.D. 499/2020 per i posti comuni e di sostegno nellascuola secondaria di primo e secondo grado;

alle graduatorie di merito non esaurite di cui al D.D.G. 252/2022 per posti in discipline STEM;

alle graduatorie a esaurimento (GAE)

che, a seguito della pubblicazione del D.M. 138 del 13/07/2023, sono autorizzate le assunzioni in epigrafe che avverranno interamente in modalità telematica, attraverso le funzioni disponibili a sistema informativo ed accessibili all’utenza attraverso il portale POLIS – Istanze on line, come già anticipato con avviso prot. 19153 del 10 luglio 2023.

Si precisa, altresì, che le operazioni di individuazione per il conferimento dei contratti a tempo determinato dei candidati inseriti nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria – articolo 59, c. 9-bis D.L. 73/2021 saranno oggetto di successivo avviso di convocazione.

Si evidenzia che, in base all’articolo 3 comma 3 del D.M. 138 del 13 luglio 2023, i docenti immessi in ruolo dal 1.9.2023 non possono accettare nomine a tempo determinato (supplenze).

I candidati convocati sono indicati nella tabella in calce all’avviso.

Si precisa che per le classi di concorso non indicate in tale tabella, non sussistono disponibilità oppure le rispettive graduatorie risultano esaurite.

La procedura sarà suddivisa in due fasi distinte:

Fase 1 – indicazione dell’ordine preferenziale delle province;

Fase 2 – dopo l’assegnazione della provincia, indicazione dell’ordine preferenziale delle sedi disponibili appartenenti alla provincia assegnata.

Nel caso di aspiranti presenti in più graduatorie, nella fase 1 il candidato dovrà indicare la preferenza per la combinazione provincia/classe di concorso/tipologia di posto.

Le funzioni per esprimere l’ordine di preferenza delle province (fase 1) saranno aperte dal 19 luglio 2023 fino alle ore 23.59 del 20 luglio 2023

Gli aspiranti interessati potranno accedere alla piattaforma Istanze on Line e inserire l’ordine preferenziale, sulla base delle disponibilità per ciascun tipo posto / classe di concorso. Qualora un aspirante risultasse tra coloro che possono esprimere preferenze per più classi di concorso, l’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di concorso e provincia.

Per gli aspetti tecnici si rimanda alle istruzioni riportate all’interno della procedura stessa.

Per i candidati che, trovandosi in posizione utile per l’immissione in ruolo, non compileranno la propria espressione di preferenza entro i termini previsti, il sistema informativo procederà all’individuazione d’ufficio.