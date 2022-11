dal blog di Gianfranco Scialpi, 2.11.2022.

Salari dei docenti. Secondo M. Campione sono bassi perché sono correlati all’anzianità (“scaloni”). Giusta l’analisi che però riconosce la complessità della questione.

Salari dei docenti. Esiste una consapevolezza collettiva al riguardo della loro significanza economica. In altri termini sono bassi! I motivi sono diversi, quindi l’attenzione su una causa può risultare fuorviante rispetto alla complessità della questione. Ben vengano le analisi, ma occorre tener presente l’insieme dei fattori che interagendo, favoriscono l del problema.

M. Campione mette a fuoco la questione (ItaliaOggi, 1 novembre), riconoscendone la complessità. Si legge: ” la progressione salariale esclusivamente per anzianità è tra le cause principai delle differenze retributive dei docenti italiani, rispetto ai colleghi europei“. Il suo ragionamento si basa sulla lettura del rapporto Teachers’ and School Heads’ Saalries and Allowances di Eurydice. Il documento certifica che a inizio carriera gli insegnanti italiani hanno stipendi simili a quelli europei. Il problema si riscontra nel proseguo della carriera, dove si registra un incremento poco significativo, rispetto alle buste paga dei altri colleghi del Continente.

La questione è complessa

Giusta l’analisi, ma occore puntualizzare che la questione rimanda ad altri fattori. Alcuni sono contigenti: blocco degli stipendi 2010-18 e ritardo della chiusura del contratto 2019-21. Altri invece sono strutturali. Nel nostro Paese, infatti esiste una legislazione (D.Lvo 29/93 e D.Lvo 165/01) che adegua gli stipendi del comparto pubblico al tasso di inflazione programmata. Se però ci fermiamo a queste increspature, rischiamo di non cogliere la ragione di fondo: la scarsa considerazione per i docenti!

Essi però sono responsabili della situazione. Dimostrano poco coinvolgimento, quando occorre fare sciopero, limitandosi a scrivere nello sfogatoio dei social. Purtroppo la bassa percentuale dello sciopero del 10 dicembre 2021 (6%) e di quello indetto il 30 maggio (meno del 20%) confermano la scarsa adesione. E questo è un altro problema che rimanda ad altre questioni: la percezione della scarsa efficacia degli scioperi, il costo economico dell’astensione dal lavoro sulle buste paga. Infine, la predisposizione degli insegnanti a svolgere lavoro sottopagato o quasi gratis!

