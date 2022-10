dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 16.10.2022

Il docente che rinuncia ad una proposta dalle graduatorie di istituto non può avere supplenze per l’anno in corso solo dalla specifica graduatoria no scolastico di riferimento.

Rinuncia e mancata presa di servizio

L’articolo 14, comma 2 – lettera a) dell’OM n. 112/2022 OM-112-del-6.05.2022prevede le seguenti sanzioni per i docenti che non rispondono alla convocazione o rinunciano ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma o non prendono servizio dopo l’accettazione:

Chi rinuncia a una proposta o alla sua proroga o alla conferma su posto comune perde la possibilità di ottenere altre supplenze dalla sola graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione;

perde la possibilità di ottenere altre supplenze sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione; Chi rinuncia a una proposta di supplenza o alla sua proroga o conferma su posto di sostegno, solo per i docenti specializzati, perde la possibilità di ottenere altre supplenze dalla sola graduatoria di istituto sia per il posto di sostegno che per tutti i posti o classi di concorso dello stesso grado di istruzione.

Le sanzioni si applicano agli insegnanti senza contratto e a quelli che devono completare l’orario, a meno che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Valgono solo per un anno scolastico e solo per la graduatoria di istituto della scuola da cui si è convocati.

Si applicano anche in caso di mancata presa di servizio dopo l’accettazione ovvero di mancata risposta alla convocazione entro i previsti termini.

Non si applicano invece ai supplenti con contratto per l’intero orario di servizio o che abbiano accettato per altra supplenza.

Abbandono

L’articolo 14, comma 2 – lettera b) dell’OM n. 112/2022 in caso di abbandono di servizio prevede la perdita della poter ottenere supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per i 2 anni di vigenza delle graduatorie medesime.

.

.

.

.

.

.

Sanzioni per rinuncia a supplenze da graduatorie istituto

ultima modifica: da