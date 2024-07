Scelta 150 scuole GPS, i sindacati chiedono tempi più lunghi.

Come sappiamo si è svolta questa mattina, alle 11.30, una riunione tra i rappresentanti del ministero dell’Istruzione e del Merito e le sigle sindacali. Oggetto della convocazione le immissioni in ruolo e le supplenze (con la scelta delle 150 preferenze in vista). Saranno 45mila le immissioni in ruolo. Probabilmente domani, alle ore 10:30, quando sarà presentata la piattaforma, si conosceranno le date.

150 preferenze, novità sulla piattaforma

Nella scelta delle 150 scuole si potrà inserire il codice sintetico di provincia. Si tratta di una soluzione per partecipare, per quella classe di concorso su tutti i posti della provincia e non risultare rinunciatario.

C’è un’altra modifica: sarà possibile l’esplicitazione, accanto al codice dell’istituto, del nome dell’istituto. Sia in fase di selezione delle scuole che in fase di verifica e di stampa.

Scelta 150 scuole Gps: probabile invio domande dal 26 luglio al 5 agosto

