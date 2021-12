di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 14.12.2021.

Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito che il settore scuola è escluso dallo sciopero generale di giovedì 16 dicembre 2021.

Sciopero generale di giovedì 16 dicembre 2021, il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota N. 28931 avente come oggetto ‘Area e Comparto Funzioni Centrali – Sciopero generale proclamato dalle Associazioni Sindacali CGIL e UIL per l’intera giornata lavorativa del 16 dicembre 2021’.

Sciopero generale 16 dicembre, le precisazioni del Ministero dell’Istruzione

Nella Nota in questione è stato comunicato che le Associazioni Sindacali CGIL e UIL hanno proclamato lo sciopero generale per l’intera giornata lavorativa del 16 dicembre 2021 per tutti i lavoratori pubblici e privati, con esclusione del settore della sanità pubblica e privata, comprese le RSA, (DFP n. 0081907 del 7 dicembre 2021).

Come avviene normalmente in questi casi, il Ministero dell’Istruzione aveva precisato che, ‘ai sensi dell’articolo 5 della predetta legge n. 146/90, tutte le Amministrazioni sono tenute alla rilevazione delle adesioni allo sciopero nonché alla riduzione delle retribuzioni in corrispondenza della durata dell’astensione dal servizio, anche parziale, e all’obbligo di comunicare tempestivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica i dati della rilevazione concernente l’adesione al predetto sciopero.’

Tuttavia, in data odierna, martedì 14 dicembre, l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria ha pubblicato la Nota N. 21877 recante come oggetto ‘PRECISAZIONI sciopero generale 16 dicembre 2021 – esclusione settore scuola‘.

Nota USR Calabria del 14 dicembre: settore scuola escluso dallo sciopero

Nella Nota dell’USR Calabria si legge testualmente: ‘Il Ministero dell’Istruzione – Ufficio di Gabinetto – in data odierna – 14 dicembre 2021 – ha comunicato con nota e-mail che “con nota del 13 dicembre 2021, i segretari generali delle Confederazioni CGIL e UIL hanno confermato l’adesione allo sciopero generale del 16 dicembre specificando la revoca delle astensioni nell’area e comparto Istruzione e Ricerca – settore scuola. Si pregano pertanto le SS.LL. di informare le istituzioni scolastiche che lo sciopero generale proclamato per il 16 dicembre p.v. non interessa il settore scuola.” Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si prega di dare la massima diffusione’.

NOTA MINISTERO ISTRUZIONE

PRECISAZIONI USR CALABRIA

